Триумф белорусских батутистов на ОИ-2024 и формула успеха в работе тренера – пообщались с Ольгой Власовой

Наша программа «Спорттаймер» решила наведаться в кузницу олимпийцев. В Витебский центр прыжков на батуте. Именно там 24/7 работает бессменный творец олимпиоников Ольга Власова. Несмотря на то, что она вернулась как пару дней с Парижа, мы ее застали на рабочем месте.
От чего зависит формула успеха в спортивной работе тренера?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Прекрасный зал. Чувствуешь себя как-то действительно по-олимпийски. Формула успеха в спортивной работе тренера напрямую зависит от...
Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:
Она, наверное, зависит от взаимосвязи – спортсмен и тренер. Вот эта вот связка должна быть. Когда спортсмен доверяет, а тренер не сдается, скажем, своим упорством добивается от него вот этих всех исполнений. Потому что дети, когда немножко устают, нагрузки же сложно выдерживать. И падает мотивация, там ничего не хочется делать. И вот тренера задача его опять мобилизовать. И без этого уже давно бы все, может быть, и закончили бы, потому что со всеми ведутся беседы, уговоры, ну, вы понимаете, да? Опять там что-то придумаешь, его простимулируешь, он опять вспомнит, что да, надо, надо это все делать.
Юлия Силипицкая:
Это получается 24/7. Тут родители родные, да, не всегда могут, ну, так скажем, почувствовать настроение ребенка своего, а тут, в общем-то, тренер, у которого есть определенные задачи, то есть это...
Ольга Власова:
Ну, знаете, есть родители, которые мешают работать. Потому что есть, которые настроены и тоже поддержат. Поддержат, чтобы ребенок не опускал руки. А есть родители, которые жалеют своих детей: устала – отдохни там. Да, не надо.
Юлия Силипицкая:
Что делает Ольга Власова тогда?
Ольга Власова:
Нет, враг Ольга Власова будет тогда. Напрягает так сильно.
Юлия Силипицкая:
Так может отчислить?
Ольга Власова:
Нет, но это же спортсмен. Мы же с ним работаем. Это я сказала про родителей.
Когда начнется подготовка к следующей Олимпиаде?
Юлия Силипицкая:
А когда начнете готовиться к следующей Олимпиаде?
Ольга Власова:
Ребята хотят ехать на соревнования в Санкт-Петербург. Я говорю, ну, хотите, значит подготовимся. 22 сентября мы выезжаем туда. Это международный турнир в России. Потом у нас будут «Славянские игры», но я запланировала восстановительный сбор, потому что, думаю, надо немножко отдохнуть. И будут участвовать другие. У нас с Ваней проблема. Мы же приехали туда, у него же искривлена перегородка, и он плохо дышал. Мы там ему промывали, что мы только не делали. Но понятно, что я на это не обращала внимания. Да, ну, получилось так. И вот теперь получается, что вот он без этих пшиколок всяких, промывашек не может дышать. Будем делать операцию. То есть будем выравнивать это все для того, чтобы у него не было таких проблем, дискомфорта.
Что самое важное во взаимодействии тренер-ученик?
Юлия Силипицкая:
Вот во взаимодействии тренер-ученик, что самое важное?
Ольга Власова:
Чтобы спортсмен доверял. И если идут вот эти нагрузки, он должен понимать, для чего они идут. Что это не просто, что Ольге Анатольевне там стрельнуло что-то в голову, ну, дурное, и она вот решила так.
Юлия Силипицкая:
То есть не стреляет Ольге Анатольевне, она считает, читает и пишет?
Ольга Власова:
Нет, я все знаю, я им так и говорю. И они убеждаются.
Подробности в интервью.