Триумф белорусских батутистов на ОИ-2024 и формула успеха в работе тренера – пообщались с Ольгой Власовой

Наша программа «Спорттаймер» решила наведаться в кузницу олимпийцев. В Витебский центр прыжков на батуте. Именно там 24/7 работает бессменный творец олимпиоников Ольга Власова. Несмотря на то, что она вернулась как пару дней с Парижа, мы ее застали на рабочем месте.

От чего зависит формула успеха в спортивной работе тренера?

Юлия Силипицкая, СТВ:

Прекрасный зал. Чувствуешь себя как-то действительно по-олимпийски. Формула успеха в спортивной работе тренера напрямую зависит от...

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

Она, наверное, зависит от взаимосвязи – спортсмен и тренер. Вот эта вот связка должна быть. Когда спортсмен доверяет, а тренер не сдается, скажем, своим упорством добивается от него вот этих всех исполнений. Потому что дети, когда немножко устают, нагрузки же сложно выдерживать. И падает мотивация, там ничего не хочется делать. И вот тренера задача его опять мобилизовать. И без этого уже давно бы все, может быть, и закончили бы, потому что со всеми ведутся беседы, уговоры, ну, вы понимаете, да? Опять там что-то придумаешь, его простимулируешь, он опять вспомнит, что да, надо, надо это все делать.

Юлия Силипицкая:

Это получается 24/7. Тут родители родные, да, не всегда могут, ну, так скажем, почувствовать настроение ребенка своего, а тут, в общем-то, тренер, у которого есть определенные задачи, то есть это...

Ольга Власова:

Ну, знаете, есть родители, которые мешают работать. Потому что есть, которые настроены и тоже поддержат. Поддержат, чтобы ребенок не опускал руки. А есть родители, которые жалеют своих детей: устала – отдохни там. Да, не надо.

Юлия Силипицкая:

Что делает Ольга Власова тогда?

Ольга Власова:

Нет, враг Ольга Власова будет тогда. Напрягает так сильно.

Юлия Силипицкая:

Так может отчислить?

Ольга Власова:

Нет, но это же спортсмен. Мы же с ним работаем. Это я сказала про родителей.