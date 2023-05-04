Как понять, что организм выспался, и что делать, чтобы заснуть быстрее?

Треть нашей жизни занимает сон. Во сне тело наполняется энергией, восстанавливаются клетки и очищаются мысли. Однако некоторые аспекты нашей жизни могут препятствовать хорошему и здоровому засыпанию.
Треть нашей жизни занимает сон. Во сне тело наполняется энергией, восстанавливаются клетки и очищаются мысли. Однако некоторые аспекты нашей жизни могут препятствовать хорошему и здоровому засыпанию.
Ольга Власова, врач-психиатр, сомнолог:
Если говорить про засыпание, то лучше, если вы будете использовать электронную книгу или бумажную, то есть уберете момент подсветки экрана. Любые варианты соцсетей или каких-то развлекательных моментов, то момент смахивания картинки и получения следующей – это активация дофаминовой системы, которая будет возбуждать, то есть противодействовать сну. Если вопрос о сне, то желательно телефон сменить на какую-то другую деятельность.
Юлия Ментюк, психолог:
Внешние факторы могут либо ухудшать сон, либо улучшать. Соответственно, это может быть питание, физическая нагрузка, курение даже влияет на сон, пора года тоже влияет на продолжительность и качество сна. И оно все между собой взаимосвязано.
Общий недосып не так страшен для человека. А вот если он не спит несколько суток, сознание становится спутанным, ухудшаются слух, зрение и координация движений, появляются провалы в памяти и галлюцинации. Поэтому очень важно давать мозгу отдохнуть.
Ольга Власова:
Во сне происходят все восстановительные процессы, которыми мозг не может заняться в течение дня. Это и консолидация памяти. Мозг отсеивает ненужную информацию и оставляет то, что нам нужно. Перерабатывает какие-то стрессовые моменты, какие-то моменты негативных эмоций. Вы помните выражение из русских сказок «Утро вечера мудренее». Оно имеет полное основание, потому что с утра эмоциональный фон становится более позитивным, в отличие от вечернего.
Понять, что ты выспался, достаточно просто. Вы проснулись и чувствуете себя бодрым, активным и можете свернуть горы – значит, вы выспались. Если вы просыпаетесь и чувствуете себя вялым, несчастным и недовольным жизнью, надо думать, что что-то здесь пошло не так.
Юлия Ментюк:
При депрессии это происходит из-за того, что снижается выработка серотонина. Он напрямую влияет на сон, а при тревожных состояниях активизируется кора головного мозга, и там блуждает возбуждение – то, что не дает спокойно спать.
У каждого из нас есть свои биологические часы, которые контролируются такими гормонами, как кортизол и мелатонин. Сон делится, соответственно, на несколько циклов. Один цикл – полтора часа. А здоровому человеку необходимо тратить на сон 4-5 циклов, то есть 6-8 часов.
Ольга Власова:
Когда у вас есть стабильный график отхода ко сну и подъема, вы начинаете это делать на автомате, ваше биологические часы подстраиваются к этому графику и вы чувствуете себя бодрым в эти часы.
Помните: чтобы быстро засыпать, мало просто лежать в кровати. Можно соблюдать некоторые ритуалы. Например, очень помогает вечерняя прогулка или проветривание комнаты. Также не забывайте – кровать, то место, где мы спим, но никак не работаем.