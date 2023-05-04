Как понять, что организм выспался, и что делать, чтобы заснуть быстрее?

Треть нашей жизни занимает сон. Во сне тело наполняется энергией, восстанавливаются клетки и очищаются мысли. Однако некоторые аспекты нашей жизни могут препятствовать хорошему и здоровому засыпанию.

Ольга Власова, врач-психиатр, сомнолог:

Если говорить про засыпание, то лучше, если вы будете использовать электронную книгу или бумажную, то есть уберете момент подсветки экрана. Любые варианты соцсетей или каких-то развлекательных моментов, то момент смахивания картинки и получения следующей – это активация дофаминовой системы, которая будет возбуждать, то есть противодействовать сну. Если вопрос о сне, то желательно телефон сменить на какую-то другую деятельность.

Юлия Ментюк, психолог:

Внешние факторы могут либо ухудшать сон, либо улучшать. Соответственно, это может быть питание, физическая нагрузка, курение даже влияет на сон, пора года тоже влияет на продолжительность и качество сна. И оно все между собой взаимосвязано.

Общий недосып не так страшен для человека. А вот если он не спит несколько суток, сознание становится спутанным, ухудшаются слух, зрение и координация движений, появляются провалы в памяти и галлюцинации. Поэтому очень важно давать мозгу отдохнуть.

Ольга Власова:

Во сне происходят все восстановительные процессы, которыми мозг не может заняться в течение дня. Это и консолидация памяти. Мозг отсеивает ненужную информацию и оставляет то, что нам нужно. Перерабатывает какие-то стрессовые моменты, какие-то моменты негативных эмоций. Вы помните выражение из русских сказок «Утро вечера мудренее». Оно имеет полное основание, потому что с утра эмоциональный фон становится более позитивным, в отличие от вечернего. Понять, что ты выспался, достаточно просто. Вы проснулись и чувствуете себя бодрым, активным и можете свернуть горы – значит, вы выспались. Если вы просыпаетесь и чувствуете себя вялым, несчастным и недовольным жизнью, надо думать, что что-то здесь пошло не так.

Юлия Ментюк:

При депрессии это происходит из-за того, что снижается выработка серотонина. Он напрямую влияет на сон, а при тревожных состояниях активизируется кора головного мозга, и там блуждает возбуждение – то, что не дает спокойно спать. У каждого из нас есть свои биологические часы, которые контролируются такими гормонами, как кортизол и мелатонин. Сон делится, соответственно, на несколько циклов. Один цикл – полтора часа. А здоровому человеку необходимо тратить на сон 4-5 циклов, то есть 6-8 часов.