Храп может быть синдромом апноэ сна. Что это такое и насколько опасно состояние?

Часто многие люди жалуются на храп во время засыпания. Это может быть синдромом обструктивного апноэ сна. Потенциально опасное для жизни состояние. Оно приводит к нарушению отдыха и влияет на обмен веществ в клетках и тканях организма.

Ольга Власова, врач-психиатр, сомнолог:

Это такое состояние, когда в силу анатомических особенностей либо крайне выраженного излишнего веса во время глубокого засыпания у человека происходит спадение дыхательных путей и они смыкаются. В это время воздух перестает поступать в дыхательные пути, потому что они сомкнуты. Если слушать человека со стороны, можно услышать дыхательную паузу. Человек храпел, храпел – и потом раз, тишина. После этого он всхрапывает еще раз.

Это состояние может возникать при различных ситуациях. Например, после гипервентиляции легких либо при резком повышении артериального давления. Генетическая предрасположенность также имеет место быть. Задержку дыхания вызывают приступы бронхиальной астмы или коклюша. Синдром делится на три степени тяжести.

Ольга Власова:

Если апноэ сна легкой степени, в принципе это может не требовать каких-то особых вмешательств. Но если апноэ сна достигает тяжелой степени, это обязательное показание для лечения. Лечение – это варианты CPAP-аппаратов, то есть таких аппаратов, когда маска надевается на лицо и в дыхательные пути подается воздух под постоянным давлением. За счет внешнего давления дыхательные пути поддерживаются открытыми. Для того чтобы человеку было комфортно, маски подбираются по размеру, доктор специально подбирает степень давления, которое будет подаваться.

Лечение носит индивидуальный характер. Подходящие методики подбираются исключительно врачом. Причем зачастую к работе с пациентом привлекается не один, а несколько специалистов узкого профиля. Это могут быть отоларингологи, сомнологи, эндокринологи, неврологи. Ольга Власова:

Во время пауз, остановок дыхания при синдроме обструктивного апноэ сна сатурация крови у человека может снижаться до критически низких цифр – до 50-60. То есть это достаточно тяжелое кислородное голодание, которое испытывает весь организм в период таких вот пауз.

Чтобы поставить такой диагноз, человеку необходимо пройти обследование. Делается специальный ночной компьютерный кардиореспираторный мониторинг или записывается полисомнография. В течение ночи прослеживаются количество остановок дыхания у человека, периодичность, длительность и снижение кислорода в крови. Ольга Власова:

Люди с синдромом обструктивного апноэ очень часто говорят, что они вообще не высыпаются, сколько бы они ни проспали. Они жалуются на постоянную сонливость, на то, что чувствуют себя уставшими.