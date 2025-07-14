Что такое налог на профессиональный доход и как стать его плательщиком – объяснила эксперт
Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечают День работников налоговых органов. Это профессиональный праздник людей, которые вносят вклад в экономическое развитие страны. От их четкой, слаженной и грамотной работы зависит благополучие граждан и процветание государства.
О том, как работают налоги и в какой форме деньги возвращаются плательщикам, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Минчане, которые хотят работать на себя без оформления ИП. Они могут стать самозанятыми. Какие налоги для них предусмотрены? Помогите, пожалуйста, разобраться вот в этих нюансах людям, которые собираются погрузиться в эту работу.
Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции МНС по г. Минску:
Это налог на профессиональный доход. Он, наверное, один из последних, который появился для физических лиц. Если обратиться к перечню видов деятельности, которые позволяют использовать этот режим налогообложения – то это, вы знаете, своего рода монетизация хобби. Я что-то делаю в удовольствие, а почему бы мне не получать за это еще и соответствующее вознаграждение.
Для того, чтобы стать плательщиком налога на профессиональный доход, достаточно просто скачать приложение. Само приложение достаточно простое, поддерживается разными устройствами. Не только телефонами, но и иными любыми электронными устройствами, которые поддерживают определенные операционные программы. Достаточно установить приложение, ответить на ряд простых вопросов. Вы автоматически становитесь плательщиком.
Ольга Тарасевич:
Более того, в этом приложении вы фиксируете просто свой доход. До 10 числа налоговая инспекция предъявляет сумму налога. Если плательщик с ней согласен, сумма достаточно небольшая – всего лишь 10 % ставка налога, уплачивается ежемесячно в зависимости от полученного дохода. Это, наверное, очень удобно. Не требуется какой-то регистрации, каких-то дополнительных условий. Поехать в отпуск, продолжать осуществлять свою деятельность, если это позволяет. Его услуга является дистанционной, допустим. Кому-то ее оказывает. То есть мы даже можем не видеть никогда этого плательщика. Хотя он может много лет выполнять свои налоговые обязательства в соответствии с законом.
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