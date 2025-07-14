Что такое налог на профессиональный доход и как стать его плательщиком – объяснила эксперт

Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечают День работников налоговых органов. Это профессиональный праздник людей, которые вносят вклад в экономическое развитие страны. От их четкой, слаженной и грамотной работы зависит благополучие граждан и процветание государства. О том, как работают налоги и в какой форме деньги возвращаются плательщикам, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Юлия Алексеюк, ведущая:

Минчане, которые хотят работать на себя без оформления ИП. Они могут стать самозанятыми. Какие налоги для них предусмотрены? Помогите, пожалуйста, разобраться вот в этих нюансах людям, которые собираются погрузиться в эту работу.

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции МНС по г. Минску:

Это налог на профессиональный доход. Он, наверное, один из последних, который появился для физических лиц. Если обратиться к перечню видов деятельности, которые позволяют использовать этот режим налогообложения – то это, вы знаете, своего рода монетизация хобби. Я что-то делаю в удовольствие, а почему бы мне не получать за это еще и соответствующее вознаграждение. Для того, чтобы стать плательщиком налога на профессиональный доход, достаточно просто скачать приложение. Само приложение достаточно простое, поддерживается разными устройствами. Не только телефонами, но и иными любыми электронными устройствами, которые поддерживают определенные операционные программы. Достаточно установить приложение, ответить на ряд простых вопросов. Вы автоматически становитесь плательщиком.