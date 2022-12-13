Ремесленники, фотографы, курьеры. Стало известно, кто будет платить новый налог для самозанятых

Новости Беларуси. Правительство определило виды деятельности для налога на профессиональный доход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совета министров, где перечислены все виды деятельности для налога на профессиональный доход. Любой самозанятый гражданин, который перейдет с единого налога на новый режим налогообложения, будет платить в казну государства не фиксированную сумму, а определенный процент от выручки. Новшества касаются не только ремесленников и владельцев агроусадеб, но и фотографов, репетиторов, курьеров, дизайнеров и представителей ряда других профессий.

Ольга Т арасевич, заместитель начальника инспекции МНС по г. Минску: Ставка нового налога предусмотрена в размере 10 % и, если зарабатывает гражданин более 60 тысяч, то сумма превышения ставка налога уже будет 20 %. Налог на профессиональный доход – это своего рода цифровой режим налогообложения. Чтобы его осуществлять и платить этот налог, достаточно скачать приложение и на этом все. В этом мобильном приложении будет абсолютно полный учет его дохода, расчет налогов. Налоговая будет из этого приложения черпать всю информацию для определения налоговой базы, предъявляться сумма налога. Все будет делать налоговая. А человеку нужно будет просто проверять, правильно ли налоговая рассчитала сумму, которая подлежит уплате.

Очень важно воспитывать культуру уплаты налогов. Об этом шла речь в ходе диалоговой площадки по обсуждению нововведений системы налогообложения на экономическом факультете БГУ. Актуальность и своевременность встречи отметила декан факультета.

Анна Королева, декан экономического факультета БГУ:

Образование должно быть практикоориентированным. Такие встречи позволяют нашим студентам получать практикоориентированное образование. Наши студенты – это будущие налогоплательщиками. Их родители на данный момент являются налогоплательщиками.

Налог на профдоход заменяет подоходный налог, единый налог и платеж в ФСЗН. Платить удобно через мобильное приложение на сайте Министерства по налогам и сборам.

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