Откуда у государства деньги? Минских школьников познакомили с налоговой азбукой

Новости Беларуси. Бюджет государства и налоги. Суть этих понятий сегодня доступным языком объяснили минским 10-классникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От участия в финансовых процессах и налоговых обязательств ребят отдаляют еще годы, но экономическую составляющую вопроса они изучают уже теперь. В роли педагогов – специалисты Инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску. Учащиеся 51-й школы детально ознакомились с налоговой азбукой. Кому, за что и для чего платить? Эти вопросы не остались без ответов. Не обошелся выездной урок и без экскурсии по налоговой инспекции Ленинского района столицы.

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции МНС по городу Минску:

Поэтому мы хотим до них не только донести, что такое налоги, но и вложить в них понятие, для чего они нужны, как это важно. Наша информационно-разъяснительная работа не проходит даром. Это показывает и процент добровольных поступлений платежей в бюджет, и что люди стараются правильно платить налоги. Они задают вопросы, не стесняются, выясняют, какую систему налогообложения им выбрать.

У современного поколения безграничный потенциал как в освоении новых знаний, так и в умении работать с компьютерными технологиями. Приобретая налоговую грамотность, которая пригодится им во взрослой жизни, уже сегодня они могут применить знания на практике, делясь ими с родителями, бабушками и дедушками.

Ксения Бондаренко, учащаяся средней школы № 51:

На этом построена система существования самого государства, потому что есть различные функции, которые оно должно выполнять. Мы платим налоги, чтобы потом пополнялось здравоохранение, образование. И очень много сфер развивается таким образом.