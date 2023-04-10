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Откуда у государства деньги? Минских школьников познакомили с налоговой азбукой

10 апреля 2023 11:34
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Новости Беларуси. Бюджет государства и налоги. Суть этих понятий сегодня доступным языком объяснили минским 10-классникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откуда у государства деньги? Минских школьников познакомили с налоговой азбукой-1

От участия в финансовых процессах и налоговых обязательств ребят отдаляют еще годы, но экономическую составляющую вопроса они изучают уже теперь. В роли педагогов – специалисты Инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску. Учащиеся 51-й школы детально ознакомились с налоговой азбукой. Кому, за что и для чего платить? Эти вопросы не остались без ответов. Не обошелся выездной урок и без экскурсии по налоговой инспекции Ленинского района столицы.

Откуда у государства деньги? Минских школьников познакомили с налоговой азбукой-4

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции МНС по городу Минску:
Поэтому мы хотим до них не только донести, что такое налоги, но и вложить в них понятие, для чего они нужны, как это важно. Наша информационно-разъяснительная работа не проходит даром. Это показывает и процент добровольных поступлений платежей в бюджет, и что люди стараются правильно платить налоги. Они задают вопросы, не стесняются, выясняют, какую систему налогообложения им выбрать.

Откуда у государства деньги? Минских школьников познакомили с налоговой азбукой-7

У современного поколения безграничный потенциал как в освоении новых знаний, так и в умении работать с компьютерными технологиями. Приобретая налоговую грамотность, которая пригодится им во взрослой жизни, уже сегодня они могут применить знания на практике, делясь ими с родителями, бабушками и дедушками.

Откуда у государства деньги? Минских школьников познакомили с налоговой азбукой-10

Ксения Бондаренко, учащаяся средней школы № 51:
На этом построена система существования самого государства, потому что есть различные функции, которые оно должно выполнять. Мы платим налоги, чтобы потом пополнялось здравоохранение, образование. И очень много сфер развивается таким образом.

Откуда у государства деньги? Минских школьников познакомили с налоговой азбукой-13

Говорили и о сроках платежей, и об ответственности за их игнорирование. Уплатить все необходимые налоги в наше время можно не выходя из дома – через личный кабинет. Как его завести на сайте МНС, теперь знают и школьники.

# Налоги # общество # Ольга Тарасевич # Фотофакт

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