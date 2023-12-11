Больнице скорой помощи в Минске исполнилось 45 лет. Главврач рассказала, с какими сложными случаями там работают

Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска исполнилось 45 лет. Здесь лечат пациентов с инфарктами, инсультами, пострадавших при различных чрезвычайных ситуациях. В крупнейшем многопрофильном стационаре трудится почти 2 000 сотрудников. Функционирует 49 госпитальных вспомогательных и диагностических отделений.

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Светлицкая, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Александра Каштанова, ведущая:

Как за это время изменилось медучреждение? Что нового появилось?