Больнице скорой помощи в Минске исполнилось 45 лет. Главврач рассказала, с какими сложными случаями там работают

Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска исполнилось 45 лет. Здесь лечат пациентов с инфарктами, инсультами, пострадавших при различных чрезвычайных ситуациях. В крупнейшем многопрофильном стационаре трудится почти 2 000 сотрудников. Функционирует 49 госпитальных вспомогательных и диагностических отделений.
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Светлицкая, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.
Александра Каштанова, ведущая:
Как за это время изменилось медучреждение? Что нового появилось?
Ольга Светлицкая, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
За 45 лет изменилось многое, появились новые технологии, новые методы, протоколы лечения. Полностью сменился парк оборудования. Сегодня в больнице насчитывается более 700 наименований всевозможного оборудования, что составляет 3 500 единиц. Это все работает и обеспечивает жизнь наших пациентов. Мы занимаемся высокими технологиями, искусственным жизнеобеспечением. Порой пациентов нам доставляют из ДТП, при падениях с высоты в таком состоянии, что мы протезируем все жизненные функции, протезируем работу легких с помощью аппарата ИВЛ, протезируем работу почек, поддерживаем сердечную деятельность. Это называется полное искусственное жизнеобеспечение.
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