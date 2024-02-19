Бежали от бомбёжек в Беларусь! Как власти помогают мирным палестинцам с жильём?

В Беларуси помогают всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации, наша страна дает мирную жизнь тем, кто в этом нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Палестинской семье из 15 человек, которая прибыла в ноябре спасительным рейсом из сектора Газа, вручили ключи от жилья в Минском районе. Три уютные квартиры в новом арендном доме принимают новоселов.
Радость с новоиспеченными жителями Гатово разделила корреспондент Екатерина Капылович.
Долгожданные ключи от трех арендных квартир сегодня вручили большой семье Еркиек. Две однушки и двушка – светлое, теплое, а главное, безопасное жилье для тех, кто пережил испытание войной. Все необходимое для жизни – мебель, технику, постельные принадлежности, одежду и обувь – предоставили общественные организации и просто неравнодушные белорусы. Сами квартиры арендные, от кожевенного предприятия, на котором теперь трудятся мама Евгения и два ее сына. Профессия тянульщиков кож для них новая и сложная, но белорусское гостеприимство помогло адаптироваться. Все трое работают на одном оборудовании, а рабочие инструкции для них переводят на арабский.
Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:
Мы договорились, что они освоятся, получат первую профессию, потому что нам очень важно не просто заселить, не просто оказать разовую помощь, а дать возможность зарабатывать, чтобы самим себя обеспечивать.
Палестинец Халид Еркиек спустя 3 месяца на белорусской земле наконец может сказать сыну: мы дома. Маленький Салах Эл Дин впервые в жизни увидел снег и в спокойной Беларуси начал забывать о том, что пережил на родине. Теперь агрогородок Гатово для них – тихая гавань уюта и безопасности. Еще в ноябре запас русских слов Халида сводился к «привет» и «пока». Сегодня же он вполне может поддержать беседу и поделиться радостью – теперь он спокоен за семью.
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