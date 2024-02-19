Бежали от бомбёжек в Беларусь! Как власти помогают мирным палестинцам с жильём?

В Беларуси помогают всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации, наша страна дает мирную жизнь тем, кто в этом нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Палестинской семье из 15 человек, которая прибыла в ноябре спасительным рейсом из сектора Газа, вручили ключи от жилья в Минском районе. Три уютные квартиры в новом арендном доме принимают новоселов.

Долгожданные ключи от трех арендных квартир сегодня вручили большой семье Еркиек. Две однушки и двушка – светлое, теплое, а главное, безопасное жилье для тех, кто пережил испытание войной. Все необходимое для жизни – мебель, технику, постельные принадлежности, одежду и обувь – предоставили общественные организации и просто неравнодушные белорусы. Сами квартиры арендные, от кожевенного предприятия, на котором теперь трудятся мама Евгения и два ее сына. Профессия тянульщиков кож для них новая и сложная, но белорусское гостеприимство помогло адаптироваться. Все трое работают на одном оборудовании, а рабочие инструкции для них переводят на арабский.

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Мы договорились, что они освоятся, получат первую профессию, потому что нам очень важно не просто заселить, не просто оказать разовую помощь, а дать возможность зарабатывать, чтобы самим себя обеспечивать.