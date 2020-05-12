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Как распознать аллергию и победить её? Советы специалиста

12 мая 2020 08:37
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Насморк, чихание и кашель – типичные проявления поллиноза. С приходом тепла оживают растения, в воздух поднимается пыльца. И у аллергиков начинаются тяжёлые времена. Как распознать аллергию, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ольга Громада, врач-аллерголог:
Большую опасность представляют деревья, у которых очень мелкая, легкая пыльца и разносится ветром, – это береза, лещина, ольха.

Как распознать аллергию и победить её? Советы специалиста-1

Наблюдаем большую концентрацию пыльцы в воздухе именно в мае. В это время отмечают следующие симптомы: слезотечение, зуд глаз, чихание, зуд в носу, легкий кашель. Достаточно прийти домой, поменять одежду, смыть остатки пыльцы с волос, с открытых участков тела, принять душ.

Как распознать аллергию и победить её? Советы специалиста-4

Если у вас установлен диагноз, необходимо избегать контакта с провоцирующим аллергеном, а если такой возможности не представляется, то по приходу домой необходимо в первую очередь сделать носовой душ посредством того, что нужно промыть нос солевым раствором.

Как распознать аллергию и победить её? Советы специалиста-7

Если же вас беспокоят симптомы конъюнктивита, зуд глаз, слезотечение, необходимо использовать глазные капли.

Как распознать аллергию и победить её? Советы специалиста-10

Это можно сделать без назначения доктора, однако последующее лечение, конечно, нужно согласовать со своим лечащим врачом.

# Здоровье # общество # Ольга Громада # Фотофакт # Здоровье

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