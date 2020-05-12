Как распознать аллергию и победить её? Советы специалиста
Насморк, чихание и кашель – типичные проявления поллиноза. С приходом тепла оживают растения, в воздух поднимается пыльца. И у аллергиков начинаются тяжёлые времена. Как распознать аллергию, рассказали в программе «Плюс-минус».
Ольга Громада, врач-аллерголог:
Большую опасность представляют деревья, у которых очень мелкая, легкая пыльца и разносится ветром, – это береза, лещина, ольха.
Наблюдаем большую концентрацию пыльцы в воздухе именно в мае. В это время отмечают следующие симптомы: слезотечение, зуд глаз, чихание, зуд в носу, легкий кашель. Достаточно прийти домой, поменять одежду, смыть остатки пыльцы с волос, с открытых участков тела, принять душ.
Если у вас установлен диагноз, необходимо избегать контакта с провоцирующим аллергеном, а если такой возможности не представляется, то по приходу домой необходимо в первую очередь сделать носовой душ посредством того, что нужно промыть нос солевым раствором.
Если же вас беспокоят симптомы конъюнктивита, зуд глаз, слезотечение, необходимо использовать глазные капли.
Это можно сделать без назначения доктора, однако последующее лечение, конечно, нужно согласовать со своим лечащим врачом.