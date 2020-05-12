Как распознать аллергию и победить её? Советы специалиста

Насморк, чихание и кашель – типичные проявления поллиноза. С приходом тепла оживают растения, в воздух поднимается пыльца. И у аллергиков начинаются тяжёлые времена. Как распознать аллергию, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ольга Громада, врач-аллерголог:

Большую опасность представляют деревья, у которых очень мелкая, легкая пыльца и разносится ветром, – это береза, лещина, ольха.