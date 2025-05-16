В Минске проходит международная межпартийная конференция под эгидой «Белой Руси»

Сохранение памяти о Великой Победе и необходимость объединяться, чтобы давать ответ на грозные вызовы современности. Эти задачи сегодня в центре внимания участников международной межпартийной конференции под эгидой «Белой Руси». Она проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный форум собрал представителей власти, парламентариев, ученых, экспертов, журналистов, религиозных деятелей и дипломатов. Это представители не только Беларуси, но и Юго-Восточной Азии, Мьянмы, Латинской Америки, Кубы, Венесуэлы. В Минск приехало более 15 иностранных делегаций. На конференции работа ведется по секциям, где обсуждается целый ряд важных для современного общества вопросов. В их числе – значение Великой Победы для народов, которые сражались с фашизмом в годы Великой Отечественной, а также эскалация неонацистской идеологии в мире: ее причины, угрозы, и направления противодействия.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»: В числе наиболее жестких вызовов, которые видит партия «Белая Русь», – попытки сохранения однополярного мира и доминирования со стороны Запада. Причем доминирования недоброжелательного, не во благо всего человечества, а именно в узкокорыстных интересах стран Запада. И поэтому на этот вызов надо давать ответ в виде кооперации усилий, координации усилий между странами мирового большинства.

Арман Абовян, член Высшего политического совета партии «Процветающая Армения», соучредитель гражданской инициативы «Мост»:

Победа в Великой Отечественной войне является святой святостью. Мы свято храним, хранили и будем продолжать хранить память о героизме наших дедов и прадедов. И да, только в единстве, только все вместе мы можем противостоять абсолютному злу, которое, к сожалению, в наши времена пытается поднимать голову. Не получится.

По итогам конференции будет принята резолюция с обращением к мировому сообществу. В ее основе – идеи равенства суверенных прав народов, многополярности и справедливости в международных отношениях, сохранение исторической памяти и недопустимость ее переписывания.