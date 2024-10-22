Минской гимназии № 2 присвоено имя космонавта Олега Новицкого

Столичной гимназии № 2 присвоено имя космонавта Олега Новицкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С такой инициативой выступили учащиеся.

Они же подготовили тематическую экспозицию. Здесь представлена информация о четырех уроженцах Беларуси, побывавших в космосе. Отдельный стенд посвящен Герою России, космонавту Олегу Новицкому. Где размещена биография, описание полетов и фотографии. Олег Новицкий принял участие в четырех космических полетах и трижды выходил в открытый космос. Но не забывает о своих корнях и о Беларуси, также регулярно встречается с учащимися второй гимназии. Где, к слову, открыт инженерный класс авиационной направленности. На стендах можно также увидеть автограф Олега Новицкого и первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской.

Артемий Туруто, учащийся гимназии № 2 имени О. Новицкого: Для меня, как гимназиста, это огромное событие, это честь – учиться в гимназии, которой присвоено имя космонавта. Это наш белорусский земляк.

Анастасия Каменкова, учащаяся гимназии № 2 имени О. Новицкого: Мне очень нравится то, что здесь не просто какая-то информация, биография, а здесь все то, что связано с космосом. Всякие интересные факты у нас изображены на стендах.

Илья Сущеня, учащийся гимназии № 2 имени О. Новицкого:

У меня рост 1,93 метра, поэтому, к сожалению, я никак не смогу бороздить просторы космоса. Однако, подвиг Новицкого все равно вдохновляет меня на смелые решения в жизни, в моей учебе. Заставляет меня учиться усерднее. Так что, несмотря ни на что, Олег Новицкий подает мне пример.

Отметим, в Минске около трети учреждений образования носят имена Героев Великой Отечественной войны, Героев Беларуси и тех людей, которые показали достойный пример будущему поколению.