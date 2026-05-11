«Семья: сегодня, завтра и всегда» – о республиканском форуме поговорили с иереем

«Семья: сегодня, завтра и всегда» – ежегодный всебелорусский форум с таким названием на предстоящей неделе пройдет в Национальной библиотеке. Он будет приурочен к Международному дню семей. Перед этим событием в программе «Прикосновение к свету» встретились с руководителем Синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Олег Лепешенков, СТВ:

Позвольте начать с вопроса, как говорится, от Адама, потому что ответ на него сейчас не очевиден. Что такое семья?

Протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

Сказано, что нехорошо быть человеку одному. Это извечное притяжение мужчины и женщины друг к другу создает союз, в котором рождается новое поколение. То есть происходит чадотворение, происходит приумножение в этом мире любви и жизни. Более того, в этот мир через союз мужчины и женщины приходит новое поколение людей. Сам процесс жизни и некого ощущения непрерывности жизни мы познаем как люди в нашем пространстве этого мира через приумножение рода человеческого. Конечно, это богозаповеданная заповедь. Человек пытается придумать различные формы какой-то полноты своего бытия, но не получает его. Потому что человек задуман изначально не как одинокий эгоцентричный персонаж этой истории. В другом человеке мы постигаем самих себя и раскрываем себя. Поэтому, конечно, это взаимное притяжение мужчины и женщины является таким базовым явлением в нашем бытии. Олег Лепешенков:

Как раз одно из направлений служения – это организация того самого форума «Семья: сегодня, завтра и всегда», который пройдет в Национальной библиотеке к Международному дню семей. Расскажите о нем.

Протоиерей Павел Сердюк:

Надо сказать, что этот форум уже проводится в шестой раз. Начиная с 2026 года он включен в государственную программу социально-демографического развития. Конечно, это повышает статус. Мы выходим на новый уровень. Конечно, это такая точка роста. Я прошу молитву наших телезрителей о том, чтобы это событие прошло на должном высоком уровне. В этом году по благословению Патриаршего Экзарха, высокопреосвященного Вениамина, митрополита Минского и Заславского, форум усиливается молитвенным шествием и крестным ходом на следующий день. То есть 16 мая от храма Покрова Пресвятой Богородицы нашей столицы до Свято-Духова кафедрального собора впервые пройдет крестный ход в защиту семьи – это очень важно. Я думаю, что смысловая точка как раз таки в этих событиях празднуемых связана именно с крестным ходом. Глядя на те тенденции, которые происходят, мы видим как люди церкви, верующие в Господа христиане, что необходим молитвенный подвиг. Необходимо вымолить у Господа милости, чтобы семьи на нашей земле не подвергались такому легкому распаду. Чтобы в нас, прежде всего в нас самих христианах, Господь давал нам силы для того, чтобы созидать свои малые церкви. Потому что это очень такой важный момент. Так или иначе мир смотрит на христиан все-таки через призму евангельских слов, что христиане – соль земли. Если они не могут эти идеалы реализовать в своей жизни, то что нам, людям немощным и грешным, нам простительно. Приблизительно такая логика мышления. Конечно, этот крестный ход, я надеюсь, что будет очень важной вехой вообще в целом в жизни нашей столицы, нашего Отечества. Поскольку будут изнесены святыни, которые связаны с великими подвижницами земли белорусской. Мы ожидаем несение в этом крестном ходе платка святой Блаженной Валентины Минской, которая является тоже образом любви и преданности в браке. Это удивительно делать ее созвучным с житием святой блаженной Ксении Петербургской.