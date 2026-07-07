Как исправиться от греха – рассказал насельник Ляденского монастыря иеромонах Венедикт

Ближайший к Минску мужской монастырь, наименованный в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, расположен в деревне Малые Ляды в 40 километрах от города. С насельником монастыря, который составил книгу «Путь спасения длиною в жизнь», мы встретились в программе «Прикосновение к свету».
Олег Лепешенков, СТВ:
Вы подготовили, как мы читаем, пособие для спасающихся. Что есть спасение для человека?
Иеромонах Венедикт (Стукач), насельник Ляденского монастыря:
Вы знаете, что даже приветствие наше: спаси Господи, включает слово «спасение». Мы как-то не задумываемся. Это говорит о том, что нам желают самого важного, то есть спасения души. Человек трехчастен – тело у него, душа и дух. Дух бывает человеческий, а когда он молится, работает над собой, входит Дух Святой. Это о чем говорил еще Серафим Саровский: стяжайте Дух Святой и будет благодать при вас. Поэтому спасение души – это главная задача наша, смысл нашей жизни, чтобы перейти в вечность уже с благодатью Божией и прийти к Богу. Я не автор, а составитель, что составилось из всех мудрых изречений, мудрых советов, собралось в виде такого пособия. Вы знаете, что самое тяжелое – перейти тот предел, как исправиться от греха. Дело в том, что многие грехи мы любим. Чтобы от греха избавиться, надо его возненавидеть. Чтобы возненавидеть, надо так пройти – сначала надо хотя бы хоть нейтрально относиться, хотя бы, как советуют старцы, работать над собой. Три главных совета, чтобы спастись, надо молиться – это апостол Павел еще говорил. Регулярно причащаться – это говорил Святогорец Никодим. Непрерывно каяться – это говорил Иоанн Предтеча. Эти вещи трудно в мире выполнить. Но вы стремитесь выполнить их. Ибо если вы их будете совершать, то вы будете преодолевать все искушения, преодолевать все болезни и изменяться в лучшую сторону. Надо постоянно молиться и просить помощи Божьей. Господь поможет, увидит, что ты стремишься.
Олег Лепешенков:
Среди тех наставлений, которые вы собираете для прихожан, какое для вас может быть особенно дорого?
Иеромонах Венедикт (Стукач):
Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Сейчас особенно оно приблизилось. Вы знаете, видите, в мире что происходит. Самый бесценный дар – это душа. Как говорил Христос: не заботитесь об еде, о пище, об одежде, а заботитесь о душе. Когда человек поймет, что главное – это душа, будет в этом мире ориентироваться и не будет страдать, как другие. Это главное – исправить себя, начать жить другой жизнью, которая соответствует совести и заповедям Господним. Аминь.
Олег Лепешенков:
Как заботиться о душе человеку, который живет в миру, имеет семью, работу, заботы?
Иеромонах Венедикт (Стукач):
Недавно я прочитал, что надо совершать ежедневный подвиг человеку, который в миру живет. В чем он заключается? Представьте, солнце еще не встало. Просыпающемуся человеку подползает мысль: встать на молитву или полежать еще чуть-чуть. Если теплое одеяло решительно откинуто, то подвиг повседневности начался. Первые молитвы согревают сердце. Теперь предстоит день, наполненный привычными делами. Если они также наполняются молитвой, это значит, что подвиг повседневности продолжается. Плоды этого анонимного подвига почувствуют и другие – те, кому адресованы твои труды. Вечер, ты приходишь замученный, дети или внуки радостно бросаются на шею – поиграй, почитай. Только не скажи сейчас: устал, потом. Из точки «потом» прямой путь в точку «никогда». Никогда уже такой вечер не повторится. Ты вспомнишь об этом позже, печально размышляя о разобщенности с подросшими детьми. Борону из нив своей души можешь поднять только ты. Если получилось, то сегодняшний подвиг повседневности совершен. Задача для всех, каждого верующего.
Подробности в видео.