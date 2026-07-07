Как исправиться от греха – рассказал насельник Ляденского монастыря иеромонах Венедикт

Иеромонах Венедикт (Стукач), насельник Ляденского монастыря:

Вы знаете, что даже приветствие наше: спаси Господи, включает слово «спасение». Мы как-то не задумываемся. Это говорит о том, что нам желают самого важного, то есть спасения души. Человек трехчастен – тело у него, душа и дух. Дух бывает человеческий, а когда он молится, работает над собой, входит Дух Святой. Это о чем говорил еще Серафим Саровский: стяжайте Дух Святой и будет благодать при вас. Поэтому спасение души – это главная задача наша, смысл нашей жизни, чтобы перейти в вечность уже с благодатью Божией и прийти к Богу. Я не автор, а составитель, что составилось из всех мудрых изречений, мудрых советов, собралось в виде такого пособия. Вы знаете, что самое тяжелое – перейти тот предел, как исправиться от греха. Дело в том, что многие грехи мы любим. Чтобы от греха избавиться, надо его возненавидеть. Чтобы возненавидеть, надо так пройти – сначала надо хотя бы хоть нейтрально относиться, хотя бы, как советуют старцы, работать над собой. Три главных совета, чтобы спастись, надо молиться – это апостол Павел еще говорил. Регулярно причащаться – это говорил Святогорец Никодим. Непрерывно каяться – это говорил Иоанн Предтеча. Эти вещи трудно в мире выполнить. Но вы стремитесь выполнить их. Ибо если вы их будете совершать, то вы будете преодолевать все искушения, преодолевать все болезни и изменяться в лучшую сторону. Надо постоянно молиться и просить помощи Божьей. Господь поможет, увидит, что ты стремишься.

Олег Лепешенков:

Среди тех наставлений, которые вы собираете для прихожан, какое для вас может быть особенно дорого?

Иеромонах Венедикт (Стукач):

Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Сейчас особенно оно приблизилось. Вы знаете, видите, в мире что происходит. Самый бесценный дар – это душа. Как говорил Христос: не заботитесь об еде, о пище, об одежде, а заботитесь о душе. Когда человек поймет, что главное – это душа, будет в этом мире ориентироваться и не будет страдать, как другие. Это главное – исправить себя, начать жить другой жизнью, которая соответствует совести и заповедям Господним. Аминь.

Олег Лепешенков:

Как заботиться о душе человеку, который живет в миру, имеет семью, работу, заботы?