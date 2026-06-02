Обеспечивает тыл, где надежно и спокойно – о роли женщины в современном обществе поговорили с Ольгой Шпилевской

В программе «Прикосновение к свету» встретились с председателем Белорусского союза женщин.
Олег Лепешенков, СТВ:
Вы приняли участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях на тему «Женщина в истории славянской письменности и культуры». Но вы относитесь как раз к тем, кто пишет нашу современную историю. Что бы вы хотели в ней запечатлеть?
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Хочется, чтобы те, кто придет за нами, кто будет читать современную историю страны, понимали, какое почтение и уважение всегда было на территории нашей страны к женщине. Неважно, к какому периоду времени это относится. То есть мы живем сейчас в сложное время, когда с территории западных стран приходят абсолютно другие веяния в отношении женщины, в отношении того, какой должна быть женщина, положения женщины в обществе и прав женщины. Мы показываем своим примером, что женщина может иметь права, свободы и делать какие-то хорошие вещи, но при этом оставаться женой, матерью. Понимать, что ее основная роль и функция именно такая – быть женщиной. Быть продолжателем рода человеческого, воспитывать белорусов, а значит, нацию и делать все для страны.
Олег Лепешенков:
Есть даже такое высказывание, что тот, кто воспитывает мужчину, – воспитывает личность, тот, кто воспитывает женщину, – воспитывает нацию.
Ольга Шпилевская:
Все правильно, так оно и есть, потому что от женщины зависит н просто многое, а потрясающе многое. Если мужчина – это передовая, то женщина – это тыл. На передовой мужчина защищает страну, неважно, про что мы говорим – военные действия, политику, экономику, абсолютно любые сферы. Когда мужчина на передовой защищает интересы страны, женщина должна быть тем надежным тылом. Я сейчас говорю не про жену – это может быть заместитель директора или заместитель министра. Женщина, которая обеспечивает этот тыл, где надежно, спокойно. Ты можешь повернуться спиной и быть уверенным, что за спиной у тебя все будет в порядке, все будет надежно. Это наша функция.
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