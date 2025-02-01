Почему в Беларуси провалилась цветная революция? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Новый раунд игры в цветные революции. Почему с Беларусью не вышло, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

К сожалению, власти, которые сейчас находятся в Брюсселе, не уважают суверенитет других стран и тем самым сами уничтожают Европу.

Петар Волгин, депутат Европейского парламента (Болгария):

Эти руководители, я совсем откровенно скажу, не совсем в своем уме. Потому что они хотят взвинчивать эти боевые действия еще и еще. Лукашенко: европейцы сидят как мыши под веником и ждут, когда их судьбу решат в Вашингтоне. Подробности.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):

И только эта «лавочка», извините за сленг, прикрывается, мы видим, что происходит с этими прикормленными силами, которые взрывают суверенное пространство в других странах.