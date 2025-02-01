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Почему в Беларуси провалилась цветная революция? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

01 февраля 2025 16:53
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Новый раунд игры в цветные революции. Почему с Беларусью не вышло, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Почему в Беларуси провалилась цветная революция? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-2

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
К сожалению, власти, которые сейчас находятся в Брюсселе, не уважают суверенитет других стран и тем самым сами уничтожают Европу.

Почему в Беларуси провалилась цветная революция? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Петар Волгин, депутат Европейского парламента (Болгария):
Эти руководители, я совсем откровенно скажу, не совсем в своем уме. Потому что они хотят взвинчивать эти боевые действия еще и еще.

Лукашенко: европейцы сидят как мыши под веником и ждут, когда их судьбу решат в Вашингтоне. Подробности.

Почему в Беларуси провалилась цветная революция? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):
И только эта «лавочка», извините за сленг, прикрывается, мы видим, что происходит с этими прикормленными силами, которые взрывают суверенное пространство в других странах. 

Почему в Беларуси провалилась цветная революция? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-8

Любош Блаха, депутат Европейского парламента (Словакия):
Я знаю, что здесь, в Брюсселе, есть много, очень много агрессивных европейских депутатов, которые ненавидят Беларусь, ненавидят Россию. Но все же я верю, что здравый смысл в конце концов победит.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь 2 февраля в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Олег Гайдукевич

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