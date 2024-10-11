«Если это диктатура, то пусть она будет и у нас». Поляки поразились чистоте на белорусских улицах

То, что польские власти далеки от своего народа, понятно давно, но есть реальные силы, готовые противостоять любому давлению и запретам. В Минск прибыла делегация «Общества наследия польских ветеранов Второй мировой войны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с представителями Белорусского фонда мира 11 октября они возложили цветы к обелиску «Минск – город-герой». Более 600 тысяч советских солдат погибли за освобождение Польши. Они отдали жизни, спасая целый народ от страшного геноцида. Вместо того чтобы чтить память героев, европейские политики всеми способами уничтожают наследие прошлого. А ведь сохранять историческую память сегодня – значит, не потерять мир завтра.

Дмитрий Карань, председатель Минского городского отделения Общественного объединения «Белорусский фонд мира»:

Есть здравомыслящие люди и передовые силы в любом государстве, которые не приемлют решения правителей своих государств, а стремятся к тому, чтобы этот мир был на всей планете. И здравые и миролюбивые силы сегодня объединяются в этом движении. Мы принимаем польскую делегацию, подчеркивая важность этого момента, что народ просто так не разделить.

Роланд Дубовски, председатель правления «Общества наследников польских ветеранов Второй мировой войны»:

Память очень важна, и надо сохранять, чтобы знать, как идти в будущее. Сейчас в этой напряженной ситуации история повторяется. Особенно надо эту память сохранять, память последней войны, на всех уровнях.

Политики приходят и уходят, а народы остаются. На это не раз обращал внимание глава нашего государства. И этот посыл хорошо понятен тем, кто сегодня приехал в Минск с миссией дружбы. Вопросы сотрудничества Беларуси и Польши обсуждали на встрече с руководством Либерально-демократической партии. И если с нынешней польской властью отношения в условиях мировой турбулентности не построишь, то почва для взаимодействия с общественными организациями есть.

Славомир-Анджей Закшевский, председатель общества «Движение суверенной Польши»:

Мы приезжаем и видим, как живет и чем дышит белорусский народ. А потом про вашу страну рассказываем у себя в Польше против негативной пропаганды, которую у нас пытаются навязать против вас. Сейчас нам надо наладить отношения во всех сферах. Это очень важно. Мы, гуляя по городам Беларуси, видим счастливых и улыбающихся людей, чистые улицы. И если это диктатура, то пусть она будет и у нас.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Большинство народов Европы хотят мира, бизнеса и хороших отношений. И это показывает в том числе сегодняшнее мероприятие. Встреча в Минске, где мы не только говорим об исторической памяти, о развитии в целом польско-белорусских отношений. Рано или поздно власть там поменяется, и рано или поздно мы наладим нормальные, здоровые отношения в интересах наших народов.