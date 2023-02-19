Надежда Лазаревич: Россия выделяет ресурсы для модернизации наших крупнейших предприятий

Александр Лукашенко и Владимир Путин, как известно, сконцентрировались на союзной экономике. Главы государств смотрят на эти вопросы под глобальным углом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Костя Герцев нашел точечные примеры, как работает пресловутое импортозамещение. Для этого он отправился на предприятия и изучил российский спрос и белорусские предложения.

За год больше, чем за 30 лет. Союзная кооперация как панацея от укуса западных санкций – ориентир, озвученный на высшем уровне, доказал свою состоятельность уже на местах. От продуктов питания и легпрома до микроэлектроники и оборонки. Двусторонний товарооборот впервые перешагнул отметку в 50 миллиардов долларов.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

У нас темп экспорта составил 164 % по республике, но работая с Российской Федерацией, и 70 % из них – продукция Минска. Мы хотим отметить, что у нас действительно пошла хорошая тенденция отгрузки таких предприятий, как «Коммунарка», МАЗ, тракторный завод, «Горизонт», «Интеграл», БелОМО. И можно до бесконечности перечислять все наши предприятия, которые действительно работают с хорошей темповкой по отгрузке продукции в Российскую Федерацию.

Ну, а где-то, чтобы удовлетворить запрос России, и вовсе не хватило собственных мощностей. Минские троллейбусы и трамваи популярны во всем евразийском регионе, но Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Самара (этот список можно продолжать еще долго) не оставили другим и шанса. Как будет выглядеть дальнейшая кооперация Беларуси и России?

Олег Быцко, заместитель генерального директора холдинга «Белкоммунмаш»:

Объемы производства предприятия растут, и с введением санкций они выросли еще больше. Потому что в России существуют программы по обновлению пассажирского транспорта. Мы работаем в рамках этих программ в том числе. Нам необходимо увеличение объемов производства, необходимо увеличение производственных мощностей. И в принципе, предприятие готово это сделать.

Константин Герцев, корреспондент:

В этом цеху вся палитра России. Позади нас собирают троллейбусы для Санкт-Петербурга, справа и слева – для Краснодара, а чуть впереди – для Екатеринбурга. Туда за год мы должны поставить порядка 60 единиц. Для северной и южной столицы – порядка 100. К чему я подвожу? К вопросу западных санкций и их якобы губительной деятельности. Вся эта техника спонсируется из государственного и региональных бюджетов. И если заказы идут и их своевременно оплачивают, значит, деньги в казне России все-таки есть.

Годовой контракт с Северной столицей на 3 миллиарда российских рублей. Но это только один из десятка, которые в том числе заключили на I Минском экономическом форуме. Один из его организаторов, зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич, подводя промежуточные итоги для нашей программы, не скупится на выражения и заверяет, второму точно быть.