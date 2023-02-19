Уход западных брендов освободил товарные полки. Как будет выглядеть дальнейшая кооперация Беларуси и России?

Александр Лукашенко и Владимир Путин, как известно, сконцентрировались на союзной экономике. Главы государств смотрят на эти вопросы под глобальным углом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Минский завод шестерен. Его продукция в одночасье стала узловой для российских промгигантов, оттого и объемы отгрузок в этом направлении выросли на треть. Ростовские комбайны, ногинские топливные насосы, а теперь еще брянский трактор и легендарный грузовик из Набережных Челнов. В основе всего – белорусское.

Алексей Аксенов, начальник отдела продаж Минского завода шестерен: Пришлось всем в прошлом году искать варианты решения и достаточно быстро с этим справляться. Поэтому очень уплотнились связи, наладились взаимоотношения. И от этого сотрудничества выигрывают обе стороны. У нас – в плане объема и увеличения производимой продукции.

Об успешной кооперации, в том числе на примере КамАЗа, на неделе говорили президенты. Вдобавок в новых моделях тягачей будут белорусские холодильники. На минском заводе российский рынок всегда был приоритетным, ежегодно он потребляет до полумиллиона единиц нашей техники, но и это, оказалось, не предел. Уход западных брендов освободил товарные полки, которые мы уже успешно заполнили, как и освоили брошенные технологии – пожалуй, главный санкционный подарок.

Руслан Давидович, заместитель генерального директора предприятия «Атлант»: В России при взаимодействии определенных структур остались опыт и знания. Это главное. На данном этапе приобрети сырье и материалы – половина дела. Особое значение имеет опыт, знания и наработки: промышленные, производственных циклов, технологий и так далее. Мы продвинулись широко по вопросам резинотехнических изделий, полимерной продукции, лакокрасочных изделий и ряда других вопросов, которые сейчас находятся в стадии проработки.

Западных комплектующих днем с огнем не сыщешь и в минских электробусах – вершине автомобильных технологий. Еще год назад более половины запчастей были иностранного производства, сегодня их менее 5 %.

Олег Быцко, заместитель генерального директора холдинга «Белкоммунмаш»:

Троллейбусы для Санкт-Петербурга укомплектованы батареями компании «Рэнера», которая входит в состав «Росатома». Это было одним из требований заказчика из Санкт-Петербурга. Троллейбусы для Краснодара и Екатеринбурга мы комплектуем батареей автономного хода собственной конструкции. То есть мы изготавливаем ее самостоятельно, закупаем только энергетические ячейки.

Дальнейшая кооперация – то, на что делают ставку обе стороны. И 28 союзных программ как раз из этой пьесы. По заверению глав государств, их выполнение на финишной прямой. Как оно будет на самом деле, покажет время, но ясно точно: интеграция везде и во всем. И обратного пути уже точно нет.