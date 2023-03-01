Полицейские унесли экоактивистку Грету Тунберг с акции протеста в Осло

Полицейским из Норвегии пришлось буквально на руках уносить Грету Тунберг с места проведения протестной акции в Осло.

Экозащитники на протяжении нескольких дней собираются в административном квартале, чтобы прекратить возведение ветряных электростанций на территориях проживания саамов. Они жалуются на то, что от звука турбин страдают животные, пишет РИА Новости.

Протестующие закрывают доступы в правительственные здания. По этой причине сотрудники министерств с понедельника, 28 февраля, работают дистанционно. Полицейские задерживают экоактивистов, но они возвращаются.