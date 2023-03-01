Прямой эфир

Полицейские унесли экоактивистку Грету Тунберг с акции протеста в Осло

01 марта 2023 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Полицейским из Норвегии пришлось буквально на руках уносить Грету Тунберг с места проведения протестной акции в Осло. 

Экозащитники на протяжении нескольких дней собираются в административном квартале, чтобы прекратить возведение ветряных электростанций на территориях проживания саамов. Они жалуются на то, что от звука турбин страдают животные, пишет РИА Новости.

Протестующие закрывают доступы в правительственные здания. По этой причине сотрудники министерств с понедельника, 28 февраля, работают дистанционно. Полицейские задерживают экоактивистов, но они возвращаются. 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Протесты # Новости Норвегии

Другие новости рубрики

Все новости
После железнодорожной катастрофы в Греции объявлен трёхдневный траур
01 марта 2023 10:20

После железнодорожной катастрофы в Греции объявлен трёхдневный траур

Отрезаны от мира несколько посёлков. Мощный оползень снёс деревню в Перу
01 марта 2023 09:52

Отрезаны от мира несколько посёлков. Мощный оползень снёс деревню в Перу

МИД России сообщил о готовящейся провокации с радиоактивными веществами у Приднестровья
01 марта 2023 09:23

МИД России сообщил о готовящейся провокации с радиоактивными веществами у Приднестровья