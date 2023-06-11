В Стокгольме в результате стрельбы погиб 15-летний мальчик

Новости Норвегии. Тревожные новости пришли из Стокгольма. Здесь в результате стрельбы погиб 15-летний мальчик. Еще три человека пострадали. Они госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба произошла на площади на юге столицы Швеции. Как сообщают местные СМИ, менее чем через час после нападения полиция арестовала двух мужчин. Им около 20 лет. Сейчас на месте трагедии работают правоохранители. Они проводят осмотр места преступления и планируют собрать записи с камер наблюдения в этом районе. На данный момент мотив нападения остаётся неизвестным.