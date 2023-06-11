Прямой эфир

В Стокгольме в результате стрельбы погиб 15-летний мальчик

11 июня 2023 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Норвегии. Тревожные новости пришли из Стокгольма. Здесь в результате стрельбы погиб 15-летний мальчик. Еще три человека пострадали. Они госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Стокгольме в результате стрельбы погиб 15-летний мальчик-1

Стрельба произошла на площади на юге столицы Швеции. Как сообщают местные СМИ, менее чем через час после нападения полиция арестовала двух мужчин. Им около 20 лет. Сейчас на месте трагедии работают правоохранители. Они проводят осмотр места преступления и планируют собрать записи с камер наблюдения в этом районе. На данный момент мотив нападения остаётся неизвестным. 

# Стрельба # Новости Норвегии

Другие новости рубрики

Все новости
Песков заявил об отсутствии перспектив мирных переговоров с Украиной
11 июня 2023 10:30

Песков заявил об отсутствии перспектив мирных переговоров с Украиной

Сапёры ВСУ оставляют послания на минах Вооружённым силам России
11 июня 2023 10:16

Сапёры ВСУ оставляют послания на минах Вооружённым силам России

Стас Пьеха поделился самочувствием после госпитализации из-за проблем с сердцем
11 июня 2023 10:06

Стас Пьеха поделился самочувствием после госпитализации из-за проблем с сердцем