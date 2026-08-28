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Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни

28 августа 2026 10:47
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Печальная весть пришла из Норвегии. Там на 90-м году жизни, после более чем 35 лет правления, скончался король Харальд V. В последние годы монарх болел. Он был доставлен в больницу Осло, где диагностировали тяжелую инфекцию крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни-2

Король Харальд еще два года назад сократил количество публичных мероприятий. За время его правления сделано многое для обеспечения равенства в гражданских и социальных правах. При Харальде V королевская семья стала более открытой для прессы и общественности. До восхождения на трон монарх участвовал в трех Олимпийских играх в соревнованиях по парусному спорту и завоевал золотую медаль на чемпионате мира. В 1964 году он нес норвежский флаг на Олимпийских играх в Токио.

# Харальд V # Норвегия # Новости Норвегии

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