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В Норвегии непогода вызвала транспортный коллапс

18 января 2024 07:10
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Сильный снегопад в Норвегии. Непогода вызвала транспортный коллапс. В столице временно закрыт международный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Норвегии непогода вызвала транспортный коллапс-1

Людей просят следить за изменениями в расписании или выбрать другой вид транспорта. А это невозможно, поскольку большинство поездов тоже отменили. Пути завалены снегом, некоторые составы застряли на половине дороги. Многие шоссе перекрыты. Коммунальные службы Осло не успевают убирать снег.

# Природные катаклизмы # Новости Норвегии

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