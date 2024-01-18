Сильный снегопад в Норвегии. Непогода вызвала транспортный коллапс. В столице временно закрыт международный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей просят следить за изменениями в расписании или выбрать другой вид транспорта. А это невозможно, поскольку большинство поездов тоже отменили. Пути завалены снегом, некоторые составы застряли на половине дороги. Многие шоссе перекрыты. Коммунальные службы Осло не успевают убирать снег.