В Норвегии из-за мощного шторма отменили десятки авиарейсов и перекрыли некоторые дороги

Новости Норвегии. Сотни людей эвакуированы в Норвегии из-за шторма, который обрушился на юг страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он принес с собой сильные ветры, дожди и вызвал многочисленные оползни. Из-за непогоды отменено несколько десятков авиарейсов, приостановлено железнодорожное сообщение, закрыто около 20 дорог. В некоторых районах нарушено энергоснабжение. Последствия удара стихии круглосуточно устраняют аварийно-спасательные службы.