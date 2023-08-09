Прямой эфир

В Норвегии из-за мощного шторма отменили десятки авиарейсов и перекрыли некоторые дороги

09 августа 2023 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Норвегии. Сотни людей эвакуированы в Норвегии из-за шторма, который обрушился на юг страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Норвегии из-за мощного шторма отменили десятки авиарейсов и перекрыли некоторые дороги-1

Он принес с собой сильные ветры, дожди и вызвал многочисленные оползни. Из-за непогоды отменено несколько десятков авиарейсов, приостановлено железнодорожное сообщение, закрыто около 20 дорог. В некоторых районах нарушено энергоснабжение. Последствия удара стихии круглосуточно устраняют аварийно-спасательные службы.

# Погода # Новости Норвегии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Приходится отказываться от заказов». Художники из Ирака начали работать по ночам из-за невыносимой жары
09 августа 2023 09:07

«Приходится отказываться от заказов». Художники из Ирака начали работать по ночам из-за невыносимой жары

В британском зоопарке родился детёныш пустынной зебры
09 августа 2023 09:07

В британском зоопарке родился детёныш пустынной зебры

Латвия привлечёт армию и полицию к охране границы с Беларусью
09 августа 2023 09:06

Латвия привлечёт армию и полицию к охране границы с Беларусью