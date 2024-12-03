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Розничный товарооборот в Беларуси составил 73 млрд рублей за 2024-й

03 декабря 2024 13:45
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С начала 2024 года розничный товарооборот в Беларуси составил 73 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рост – почти на 12 %. Актуальные вопросы функционирования сфер торговли, рекламы и защиты прав потребителей сегодня, 3 декабря, обсудили на расширенном заседании в Палате представителей.

Розничный товарооборот в Беларуси составил 73 млрд рублей за 2024-й-2

Одной из актуальных тем остается ценообразование. Этот вопрос на постоянном контроле главы государства. Напомним, необоснованный рост стоимости товаров сдерживается специальным постановлением. А контроль за выполнением требований документа ведут в том числе и депутаты. Отметим, вклад торговли в ВВП Беларуси составляет практически 10 %. Сегодня отрасль демонстрирует уверенный рост, подтверждая эффективность принятых мер.

Розничный товарооборот в Беларуси составил 73 млрд рублей за 2024-й-4

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Никак на спрос населения не повлиял курс доллара, который, мы понимаем, временный. Но если в прежние времена это сразу отражалось ростом крупным продаж в магазинах на товары длительного пользования (бытовая техника, холодильники, телевизоры и так далее), то в сегодняшней ситуации роста спроса не наблюдается. То есть мы видим, что наши люди уверены в этом стабильном состоянии нашей страны.

Виктор Плескач, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы проработаем дальнейшие вопросы по ценообразованию, потому что, скажу почему, от производителей идет посыл об отмене 713-го постановления. В то же время мы сегодня переживаем за наших покупателей, за потребителей, которые не должны увидеть резкий рост цен в наших торговых объектах.

Розничный товарооборот в Беларуси составил 73 млрд рублей за 2024-й-6

На расширенном заседании парламентарии также рассмотрели поступившие в округа обращения граждан. В числе актуальных вопросов – введение дополнительных ограничений на продажу никотиносодержащей продукции, а также заметно распространившаяся реклама онлайн-казино и азартных игр.

# Палата представителей # Нина Емельянова

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