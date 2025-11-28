Маму найдёт только по запаху – почему обоняние у младенцев развито лучше всего, объяснил эксперт

Орган обоняния закладывается у ребенка на третьей неделе развития. К пятому месяцу беременности формируется полностью. Новейшие исследования подтверждают: новорожденные имеют стопроцентное обоняние. Ведь это одно из базовых умений, которое помогает выжить, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Ценный продукт – способы изготовления розового масла рассказала аромаконсультант

Николай Ярец, парфюмер:

Самый первый орган, который хорошо развит у человека, который только что родился – это наш нос. Он первым что делает – вдыхает первые капли этого воздуха, кислорода, чтобы развернуть легкие. Это самый первый орган, который начинает у него работать. Зрение только формируется, слух только формируется. Маму он найдет только по запаху и опасность будет слышать по запаху.