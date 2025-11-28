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Маму найдёт только по запаху – почему обоняние у младенцев развито лучше всего, объяснил эксперт

28 ноября 2025 15:55
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Орган обоняния закладывается у ребенка на третьей неделе развития. К пятому месяцу беременности формируется полностью. Новейшие исследования подтверждают: новорожденные имеют стопроцентное обоняние. Ведь это одно из базовых умений, которое помогает выжить, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Маму найдёт только по запаху – почему обоняние у младенцев развито лучше всего, объяснил эксперт-2

Николай Ярец, парфюмер:
Самый первый орган, который хорошо развит у человека, который только что родился – это наш нос. Он первым что делает – вдыхает первые капли этого воздуха, кислорода, чтобы развернуть легкие. Это самый первый орган, который начинает у него работать. Зрение только формируется, слух только формируется. Маму он найдет только по запаху и опасность будет слышать по запаху.

Маму найдёт только по запаху – почему обоняние у младенцев развито лучше всего, объяснил эксперт-4

К концу первого года жизни младенец теряет обонятельные навыки примерно на половину. В 18-19 лет наше обоняние находится на пике, а после этого возраста постепенно снижается. В принципе, человек не способен почувствовать даже запах жарящегося шашлыка на расстоянии двух километров, только потому что выживание Homo sapiens в современных каменных джунглях не сильно зависит от его обонятельных возможностей. Хотя работает эта система тем не менее исправно.

Подробности в видео.

# Николай Ярец # Дети

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