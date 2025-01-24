Поликлинику во Фрунзенском районе открыли после реконструкции! Показываем, что изменилось внутри

Высокотехнологичное медицинское учреждение. В Минске после реконструкции открылась поликлиника, причем в одном из самых крупных районов города – Фрунзенском. Ее услугами будут пользоваться около 48 тысяч человек. За смену здесь могут принять около 1 200 пациентов.

Николай Трубчик, главный врач УЗ «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска»:

Самым масштабным сейчас будет рентгеновское отделение. Часть оборудования у нас уже смонтирована и работает, часть – запланирована поставка и ввод в эксплуатацию во втором пусковом комплексе, то есть в ближайшее время. В настоящий момент уже смонтировано два рентгеновских аппарата на 2 и 3 рабочих места, флюорограф и маммограф. Они вводятся в эксплуатацию.

Модернизировали и другие отделения. Например, в стоматологическом в эксплуатацию ввели аппараты, позволяющие на месте проводить сложные операции с использованием ультразвуковых волн. Среди новшеств и конусно-лучевая компьютерная томография. Теперь сделать 3D-диагностику челюсти, носовых и лобных пазух тоже можно в поликлинике.

Пациентам создали все необходимые условия не только для общего лечения, но и для индивидуальной реабилитации. Так, в поликлинике действуют электролечение при артрозах, остеохондрозах, разных рубцовых изменениях, солевые комнаты от болезней дыхательной системы, релакс-помещения с водными процедурами.