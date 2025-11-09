Николай Мочанский рассказал, как изменят отбор по здоровью для будущих пилотов

Так вот, Мочанский мало того, что ДОСААФ, советскую структуру, сделал модной, прибыльной и живой, так еще и предложения вносит для смежных сфер. Так, в Минском аэроклубе теперь обучают пилотов гражданской авиации. 12 декабря первый выпуск. И уже можно думать о том, какие нюансы стоит скорректировать.

Алена Сырова, корреспондент: Есть люди, глядя на которых, вы понимаете, что чему-то у них хотели бы поучиться? У меня, несомненно, да. Один из них – Николай Петрович Мочанский. Небезызвестный пилот, руководитель Минского аэроклуба ДОСААФ и делегат ВНС. Если не знаете его биографию, рекомендую ознакомиться, особенно тем, кто говорит, что что-то невозможно и нереально.

Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Первый выпуск. Первых три года мы отлетали с курсантами гражданской авиации. И те недостатки, которые мы вскрыли сами, прежде всего мы в Минском аэроклубе, мы сейчас готовим письмо, документ на Департамент по авиации. До этого мы согласуем это письмо с Академией гражданской авиации и будем совместно согласовывать и делать для того, чтобы в дальнейшем, как написал в нашем распоряжении Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко – прошу готовить хороших пилотов.

Выполнять это нужно, и мы к этому стремимся, учитывая наш 90-летний опыт подготовки летчиков. Значит, первое – это отбор или условия, можно так сказать, приема. Это должна быть медицина, с летно-инструкторским составом поговорить, со специалистами «Белавиа», там опытный летный состав. Все это дело принять, утвердить и делать. И в обязательном порядке только после прохождения психологического исследования дальше допускать проходить полностью всю комиссию, то есть всех врачей. Смысла нет проходить врачей, а в конце проходить психофизиологическое исследование. Все надо делать наоборот.

Алена Сырова:

А почему?

Николай Мочанский:

Возьмем простой пример, чтобы было всем понятно. На взлете летчик не одно действие делает – до пяти. РУД, штурвал держать, направление, курс, высоту, разворот вовремя, докладывать, убирать механизацию, убирать шасси одновременно. Не всем дано. То есть здесь должна моторика работать очень четко. И это сказывается и видно особенно, когда начинаются полеты ночью. Конечно, на тренажере они тоже налетают 35 часов. Казалось бы, много очень. Но не всем дано так работать, как требуют наши документы.

Алена Сырова:

Получается, что государство затрачивает деньги на подготовку специалистов, которые могут не соответствовать...

Николай Мочанский:

Не в полной мере соответствует тому, что мы бы хотели иметь.