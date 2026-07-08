Минсельхозпрод: озимый ячмень уже убран почти с трети площадей Беларуси

Именно люди, которые ежедневно работают на земле, сегодня решают одну из главных задач года – обеспечивают будущий урожай страны. Во всех регионах Беларуси продолжается уборочная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минсельхозпрода, озимый ячмень – первая зерновая культура нынешнего сезона – уже убран почти с трети площадей.

Намолочено около 300 тысяч тонн зерна. Урожайность – в среднем 42 центнера с гектара. Аграрии планируют свою работу с учетом погодных условий: периодические дожди вынуждают оперативно менять графики, однако каждую благоприятную минуту максимально используют для уборки без потерь и в оптимальные сроки. Более 500 тыс. га зерновых предстоит убрать аграриям Минской области.