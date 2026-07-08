Минсельхозпрод: озимый ячмень уже убран почти с трети площадей Беларуси

Именно люди, которые ежедневно работают на земле, сегодня решают одну из главных задач года – обеспечивают будущий урожай страны.
Во всех регионах Беларуси продолжается уборочная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минсельхозпрода, озимый ячмень – первая зерновая культура нынешнего сезона – уже убран почти с трети площадей.
Намолочено около 300 тысяч тонн зерна. Урожайность – в среднем 42 центнера с гектара. Аграрии планируют свою работу с учетом погодных условий: периодические дожди вынуждают оперативно менять графики, однако каждую благоприятную минуту максимально используют для уборки без потерь и в оптимальные сроки.
Более 500 тыс. га зерновых предстоит убрать аграриям Минской области.
Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Аграриям каждый день приходится планировать, а иногда перепланировать свои работы исходя из складывающихся погодных условий. Что касаемо уборки ячменя, то выпадение осадков приостанавливает данные виды работ, добавляются сложности в том, что отдельные посевы (наиболее продуктивные) склонны к полеганию, так как зерно само по себе способно накапливать влагу. Но на тех посевах, которые более в северных регионах, на сортах более поздних, это позволит растениям использовать дополнительную влагу и немножко повысить потенциал урожая.
Одновременно в хозяйствах продолжается заготовка кормов, уход за посевами сахарной свеклы, картофеля и других сельхозкультур. Специалисты обеспечили хозяйства необходимыми рекомендациями по защите растений. Все основные технологические мероприятия проведены в полном объеме, а значит, у аграриев есть все предпосылки собрать урожай не ниже прошлогоднего.