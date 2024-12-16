Зимняя сказка для всей страны! Марафон добра «Наши дети» ярко стартовал в Беларуси

30 лет беспрецедентной заботы и безусловной любви. Сегодня открылась новая глава традиционной и самой любимой новогодней истории под названием «Наши дети». Мы еще помним, как все начиналось. «Наши Дети» смело можно назвать детищем нашего Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не было ни одного праздника, чтобы Александр Лукашенко лично не поздравил ребят. Зародилась традиция благодаря инициативе главы государства. В чем идея мероприятия? Очень душевная. В канун новогодних праздников люди разных профессий, рангов и званий посещают детские дома-интернаты, приемные семьи, больницы и становятся волшебниками для маленьких белорусов. Если в сложное постсоветское время помогали чем могли – одеждой, обувью, ремонтом... То сегодня в качестве подарков детям – сложные операции, оснащение для занятий спортом, современная техника, деньги на оборудование для реабилитации, все для создания лучших условий и комфорта. Целый месяц усилиями взрослых в разных уголках страны будут осуществляться детские мечты. Эстафета добра. От сердца к сердцу. Из региона в регион. Юлия Мычка.

Волшебство в прямом эфире: телемост объединил несколько тысяч ребят со всей Беларуси. Символ этого марафона – «навигатор добра», он построит маршрут в каждый уголок страны. В афише 1,5 тысячи мероприятий, от новогодних дискотек и квестов до рождественских баллов.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

Мы сегодня даем старт нашей замечательной акции добра, которая шагает по всей нашей стране. И сегодня это праздничное настроение, трогательное, новогоднее даже настроение, потому что витебская земля нас встретила настоящей зимой, настоящим снегом, настоящим Дедом Морозом. И, конечно же, для всей команды Белорусского детского фонда, для нас, людей взрослых, это достаточно трепетно и очень душевно, потому что именно в эти дни мы пойдем к деткам, которые особо нуждаются в тепле и заботе. Роль добрых волшебников исполнят взрослые. В ходе марафона они помогут решить насущные проблемы конкретных семей и учреждений: подарят важные и нужные подарки. В списке марафона уже 130 точек, где волшебные сани обязательно сделают остановку.

Уже традиционно 7-й год подряд марафон в Минской области открывает инклюзивный фестиваль «Зажги свою звезду». В этот раз площадкой для праздника стал Столбцовский районный центр культуры. В гала-концерте – 30 лучших номеров от юных талантов. В фойе около 60 творческих работ: вышивки, картины из шерсти, живопись и куклы ручной работы. На создание этих шедевров дети с особенностями потратили не один месяц. Беларусь уже давно прошла порог толерантности: мы не делим детей ни по какому принципу. Наши – значит, самые лучшие.