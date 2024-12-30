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«Эта песня занимает особое место в моём творчестве» – певец Никита Белько о композиции «Тени»

30 декабря 2024 08:16
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Белько, певец, музыкант.

«Эта песня занимает особое место в моём творчестве» – певец Никита Белько о композиции «Тени»-2

Никита Белько, певец, музыкант:
Я пришел к вам с премьерой новой песни, которую я написал сам в соавторстве со своими друзьями. Эта песня занимает особое место в моем творчестве. Песня «Тени». Мы переживаем определенные чувства вне зависимости от времени года, я понимаю, что эта песня нужна была мне. Она также нужна будет слушателям, которые переживают похожие эмоции. Мне кажется, в этом миссия музыканта – доносить то, что ты чувствуешь, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Никита Белько

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