Ситуация в белорусском приграничье обостряется не только на фоне глобальной милитаризации европейских стран. Правозащитная организация обвинила польских пограничников в жестоком отношении к мигрантам в буферной зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об участке протяженностью около 60 километров у наших рубежей.

Заявление из американской штаб-квартиры прозвучало сегодня, что символично, в Международный день прав человека. В эту дату правозащитники решили вспомнить чудовищное поведение стражей польской границы, о которых не раз рассказывали в том числе в нашем эфире сами пострадавшие от «европейской демократии».

Польские правоохранители незаконно, а иногда и с применением насилия заставляют мигрантов возвращаться в Беларусь, не учитывая их потребности в защите, отмечается в докладе организации. Бесчеловечные и незаконные действия по принуждению людей противоречат не только обязанностям страны в соответствии с национальным законодательством, но и обычной гуманности, подчеркивают правозащитники.

Они призвали Варшаву, цитата, «обеспечить доступ к процедуре предоставления убежища» и «разрешить сотрудникам гуманитарных организаций и независимым наблюдателям доступ в приграничную зону». Но у польских политиков свои планы. Они продлили действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней.