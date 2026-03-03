Две минчанки арестованы. Правоохранители перекрыли канал незаконной миграции

Министерство внутренних дел сообщило о задержании двух минчан, которые помогали иностранцам, ранее выдворенным из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Женщины в возрасте 30 и 39 лет сдавали им квартиры в аренду на год, беря 50 долларов с человека в сутки. Их услугами воспользовались по меньшей мере 40 человек.

В ходе обысков было изъято оборудование, документы и деньги. По факту возбуждено уголовное дело по обвинению в организации незаконной миграции. Задержанные арестованы, нелегальные мигранты будут депортированы. В МВД подчеркнули, что страна открыта для гостей, но нарушения закона будут преследоваться по закону.

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси