В ЕС вступила в силу самая масштабная миграционная реформа за последние годы

Очередная порция европейской «заботы о человеке». В ЕС вступил в силу новый миграционный пакет, который правозащитники уже окрестили бесчеловечным. Так называемая общеевропейская система предоставления убежища призвана ускорить процедуры и сократить поток нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошения об убежище теперь будут рассматривать прямо на границах ЕС в ускоренном режиме. Соискатели не смогут свободно передвигаться по шенгену, пока их дело изучают. Выходцев из так называемых «небезопасных для Евросоюза стран» отправят в приграничные центры. По сути, это закрытые лагеря. Адвоката или возможность внятно изложить свою историю придется добиваться с боем. Критики реформы прямо заявляют, что люди будут попадать в тюремные условия, даже не совершив преступления.

Кристина Ребесекер, консультант по вопросам депортационного ареста (Германия):

Есть такое циничное выражение, что депортационный арест – это нормальная жизнь минус свобода. Но ведь это неправда. Люди должны сдать свои телефоны и находится в камерах, где туалет стоит в углу. Им разрешают выходить на улицу всего на час в день. Они заперты на ночь и могут пользоваться медленным интернетом полчаса в день или около того и должны есть тюремную еду. Это классическое заключение.

После отказа в убежище человека обязаны выслать на родину в течение 3-х месяцев. Однако страны ЕС годами не могут договориться, как это делать на практике. Южная Европа, куда прибывает основной поток беженцев, жаловалась, что нелегалы после отказа все равно остаются. Новая схема пытается закрыть эту лазейку. Так, теперь, если Италия или Греция признала человека недостойным убежища, он будет обязан оставаться там до депортации.