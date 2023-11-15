Центр изучения языка и культуры Индонезии открыли в МГЛУ к 30-летию дипотношений

К 30-летию дипломатических отношений Центр языка и культуры Индонезии открыли в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это очередной шаг на пути к дальнейшему развитию образовательных связей и укреплению культурного диалога. Сегодня в МГЛУ обучаются более 400 иностранных студентов из 38 стран, что подтверждает высокий статус и популярность белорусского вуза.

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:

МГЛУ продолжает курс открытия разных языков и разных культур в системе подготовки специалистов. В понимании того, что для страны сейчас важны специалисты, не только владеющие классическими иностранными языками, но и иностранными языками других регионов. И, что более важно, пониманием культуры других регионов. Поэтому мы говорим да. Лингвистический университет продолжает курс и расширяет его на открытие мира культур под крышей университета.