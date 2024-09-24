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В Минске стартовал Белорусско-китайский образовательный форум «Один пояс – один путь»

24 сентября 2024 17:41
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В столице стартовал образовательный форум «Один пояс – один путь». Минский лингвистический университет собрал представителей научного сообщества из Беларуси и Китая, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участники обсудили состояние и перспективы развития совместного сотрудничества в области образования. Затронули вопросы особенности преподавания китайского языка и культуры, обсудили современные технологии в обучении. Также прошли мастер-классы по переводу и эффективной межкультурной коммуникации.

В Минске стартовал Белорусско-китайский образовательный форум «Один пояс – один путь»-2

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:
Новое направление, которому мы будем сегодня уделять внимание, – это расширение формата данной площадки для реализации задач ассоциации китайско-белорусских университетов. Мы полагаем, что площадка нашего форума может стать хорошим ресурсом для развития диалога цивилизаций. 

Напомним, первый белорусско-китайский форум состоялся в 2016 году. С тех пор он способствует установлению взаимопонимания между представителями разных национальностей и популяризации изучения иностранных языков. А также позволяет обмениваться опытом и определить направления для сотрудничества.

# Беларусь-Китай # Наталья Лаптева

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