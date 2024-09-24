В Минске стартовал Белорусско-китайский образовательный форум «Один пояс – один путь»

В столице стартовал образовательный форум «Один пояс – один путь». Минский лингвистический университет собрал представителей научного сообщества из Беларуси и Китая, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участники обсудили состояние и перспективы развития совместного сотрудничества в области образования. Затронули вопросы особенности преподавания китайского языка и культуры, обсудили современные технологии в обучении. Также прошли мастер-классы по переводу и эффективной межкультурной коммуникации.