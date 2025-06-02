Вступительная кампания – 2025. Свыше 32 тыс. абитуриентов сдали ЦТ по второму профильному предмету

В Беларуси продолжается вступительная кампания. Сегодня, 2 июня, выпускники 2025 года и прошлых лет, которые планируют поступать в вузы, сдали ЦТ по второму профильному предмету на выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В топе наиболее популярных дисциплин уже второй год подряд – иностранный язык, математика и биология.

Для прохождения испытаний зарегистрировались порядка 32,7 тысяч абитуриентов. Ранее в форме ЦЭ и ЦТ они сдали первый профильный предмет на выбор и один из государственных языков. В экзаменационных вопросах – никаких неожиданностей, уверяют организаторы: задания полностью соответствуют школьной программе. Перед написанием тестов, выпускники делились впечатлениями и планами на будущее.

Анастасия Калач:

Сегодня я сдаю английский язык, поступаю сюда, в Минский государственный лингвистический университет. Готовилось я два года. Ориентироваться буду уже по конечным результатам, по баллам, но планирую на факультет китайского языка и культуры.

Алена Каминская:

Сдаю английский язык, собираюсь поступать туда же, в Минский лингвистический университет. Я хочу пойти на факультет английского языка. Скорее всего вторым языком буду брать китайский язык. Следующее централизованное тестирование пройдет 5 июня. Абитуриенты будут сдавать обществоведение, химию, физику и историю Беларуси. В стране для проведения ЦТ оборудовано 40 пунктов – это учреждения образования в крупных районных, областных центрах и столице.