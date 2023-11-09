В МГЛУ появился Центр языка и культуры Пакистана – побывали на открытии

Гарант дальнейшего укрепления сотрудничества, обмена опытом в сфере науки и образования. В Минском государственном лингвистическом университете открыт Центр языка и культуры Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лингвистический университет по праву можно назвать интернациональным. Альма-матер – скарбница языковых знаний для студентов из 38 стран мира. Обучаются в белорусской столице и ребята из Пакистана. После открытия центра белорусско-пакистанский образовательный обмен планируют расширить.

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:

В нашей перспективе совместные образовательные программы, которые сейчас мы можем реализовывать с помощью дистанционных технологий.

Для того чтобы белорусские студенты могли составить для себя полную картину о культуре этого исламского государства, организаторы подготовили выставку знаменитых художников и фотографов Пакистана. Чтобы во всех смыслах «вкусить» весь колорит этой южноазиатской страны, студентам предложили дегустацию национальных блюд.