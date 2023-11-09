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В МГЛУ появился Центр языка и культуры Пакистана – побывали на открытии

09 ноября 2023 19:16
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Гарант дальнейшего укрепления сотрудничества, обмена опытом в сфере науки и образования. В Минском государственном лингвистическом университете открыт Центр языка и культуры Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МГЛУ появился Центр языка и культуры Пакистана – побывали на открытии-1

Лингвистический университет по праву можно назвать интернациональным. Альма-матер – скарбница языковых знаний для студентов из 38 стран мира. Обучаются в белорусской столице и ребята из Пакистана. После открытия центра белорусско-пакистанский образовательный обмен планируют расширить.

В МГЛУ появился Центр языка и культуры Пакистана – побывали на открытии-4

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:
В нашей перспективе совместные образовательные программы, которые сейчас мы можем реализовывать с помощью дистанционных технологий.

В МГЛУ появился Центр языка и культуры Пакистана – побывали на открытии-7

Для того чтобы белорусские студенты могли составить для себя полную картину о культуре этого исламского государства, организаторы подготовили выставку знаменитых художников и фотографов Пакистана. Чтобы во всех смыслах «вкусить» весь колорит этой южноазиатской страны, студентам предложили дегустацию национальных блюд.

В МГЛУ появился Центр языка и культуры Пакистана – побывали на открытии-10

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:
Отношения Беларуси и Пакистана развиваются во всех отраслях, в том числе в сфере образования и сфере культуры. Дата открытия центра была выбрана неслучайно – сегодня всемирный день языка урду. И мы очень хотим, чтобы наш уголок в Лингвистическом университете показывал белорусским студентам Пакистан с наилучшей стороны.

Как развиваются отношения Беларуси и Пакистана – подробности в видеоматериале.

# Беларусь-Пакистан # Культура # Екатерина Капылович # Саджад Хайдер Хан # Наталья Лаптева # Фотофакт

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