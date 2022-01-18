«Пациенту должно быть комфортно». Стоматолог о том, почему сегодня лечить зубы не страшно и не больно

Большинство людей с ужасом представляют поход к зубному врачу, как следствие откладывая его на долгие месяцы и даже годы. Эта реакция закрепилась в наших головах еще с давних времен, когда у стоматологов не было хороших обезболивающих препаратов и способы лечения были довольно примитивными.

Но с тех пор ситуация сильно изменилась и сегодня существует огромное количество препаратов и методик, которые способны избавить пациента от боли и страха при выполнении стоматологических манипуляций. Убедиться в этом мы решили на примере одной из наиболее частых причин обращения к стоматологу – проблемы с корневыми каналами.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Лечение корневых каналов должно осуществляться с анестезией – первичное, повторное, живой зубик или мертвый, это не принципиально. Пациенту должно быть комфортно. После анестезии необходимо изолировать зуб. Для этого используется система коффердам.

В операционном поле мы видим только один зубик, и нет риска, что в полость рта попадут антисептики, которыми мы промываем корневой канал, и пациент не думает о том, что ему под язык будут пихать какие-то ватки, как это было раньше. Доктор создает доступ в полость. И если раньше для этого нужно было прямо рассверлить зуб, то сейчас с использованием операционного микроскопа либо бинокулярных линз можно сделать совсем маленький доступ. Оставив как можно больше здоровых тканей вашего зубика. Важно, чтобы доктор правильно определил рабочую длину инструмента. Для этого применяется специальный прибор. Он фиксируется в полости зуба и с помощью звукового сигнала помогает врачу выбрать необходимую длину.

Наталья Грицкевич:

Сначала каналы нужно пройти ручными инструментами. Они имеют очень маленький диаметр и предназначены, чтобы можно было пройти корневой канал и определить рабочую длину. Для этого используется аппарат, который называется апекслокатор. С помощью него определяется рабочая длина и затем начинается обработка корневых каналов с помощью вращающихся инструментов.

Они очень гибкие, не ломаются в корневых каналах, как раньше ломались ручные, и это позволяет обезопасить пациента от осложнений, которые могут возникнуть в результате лечения. Одновременно с этим происходит постоянное промывание корневых каналов различными антисептиками в зависимости от клинической картины и диагноза, который поставил доктор. Промывание должно быть тщательным и достаточно долгим, чтобы убрать всю инфекцию, которая находится в корневых каналах.