В кинотеатре «Москва» прошёл предпоказ нового семейного фильма «Драники»

История о дружбе, предприимчивости и семейных ценностях – в Минске прошел предпоказ комедии с белорусским колоритом «Драники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители пришли целыми семьями. Причина не только в аппетитном названии, в кадре живописные виды Вилейского края, где снимали большинство сцен. Привлекает и звездный состав: белорусские и российские актеры, дебютанты и блогеры. Для гостей предпремьерного показа устроили встречу с творческой командой.

Павел Крамарь, блогер:

Я был первое время в шоке. Мне сказали: Павел, ты должен поучаствовать в тестировке драников. Я такой думаю, ну фильм, наверное, сейчас будут эти муляжи. Честно, по-моему, был 21 дубль, если я не ошибаюсь. Я уже просто потом сбился. И самое прикольное, что все эти драники готовили в отдельной палатке из-под ножа. На всю площадку пахло драниками. Было очень классно, клево. И мне очень нравится, что таким образом популяризируется белорусская кухня. Я уже рассказывал, что нам нужно запатентовать драники. Сказать, что драники – это белорусская кухня и лучшие драники только в Беларуси. Таким образом можно повышать, собственно, и туризм.

Андрей Пынзару, актер (Россия):

Мы там все дружно работали, все нашли с первого дня общий язык. С некоторыми я уже работал. С Борей Дергачевым мы уже работали несколько раз. Но получился состав и хороший он, это уже решать зрителям. Это они скажут, попали или не попали. Получилось у нас играть или не получилось.