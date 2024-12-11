Секрет белорусского борща и любимое лакомство Великого князя – что предлагают сегодня туристам в агроусадьбах?
Попробовать улитки, испечь белорусский хлеб или нажарить драников. Гастрономический туризм набирает популярность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такие путешествия дают возможность не только продегустировать национальные блюда, узнать рецепты, но и поближе познакомиться с местными обычаями. В Минской области разработано 11 гастрономических маршрутов.
Наш корреспондент Екатерина Ковальчук попробовала любимое лакомство Великого князя и узнала секрет настоящего белорусского борща.
Дорогие гости, мы рады вас видеть на нашей агроусадьбе.
Гастрономический туризм на Минщине активно развивается. Это целая культура, наполненная вкусами и традициями. Только в 2024 году открылось свыше 80 объектов питания, в которых преобладает белорусская кухня.
Анна Азаренко:
Мы приготовим борщ, национальное белорусское блюдо, но с маленьким секретным ингредиентом.
Главное отличие белорусского рецепта борща в том, что мясной бульон делают заранее. Картофель, лук, чеснок, морковь куриные и свиные ребра – ингредиенты простые. После добавляется уже отварная свекла, что придает характерный цвет и вкус. Любители густого супа используют еще капусту, здесь пекинская. А в былые времена борщ заваривали мукой, чтобы он был сытнее.
Анна Азаренко:
Вообще, происхождение слово «борщ» от борщевика. Не тот, который мы привыкли косить, который вредный, а именно специя борщевик, наши предки пытались варить суп из него, он обладал пряным вкусом, это была вегетарианская еда.
Пока борщ варится, в бой идут те самые секретные ингредиенты – перемолотые ягоды можжевельника и свежее потертое яблоко. Именно они придают особую нотку пикантности и неповторимый аромат.
Анна Азаренко:
Там есть еще один маленький секретный ингредиент – это сушеные грибы белые.
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