Секрет белорусского борща и любимое лакомство Великого князя – что предлагают сегодня туристам в агроусадьбах?

Попробовать улитки, испечь белорусский хлеб или нажарить драников. Гастрономический туризм набирает популярность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такие путешествия дают возможность не только продегустировать национальные блюда, узнать рецепты, но и поближе познакомиться с местными обычаями. В Минской области разработано 11 гастрономических маршрутов.

Гастрономический туризм на Минщине активно развивается. Это целая культура, наполненная вкусами и традициями. Только в 2024 году открылось свыше 80 объектов питания, в которых преобладает белорусская кухня.

Главное отличие белорусского рецепта борща в том, что мясной бульон делают заранее. Картофель, лук, чеснок, морковь куриные и свиные ребра – ингредиенты простые. После добавляется уже отварная свекла, что придает характерный цвет и вкус. Любители густого супа используют еще капусту, здесь пекинская. А в былые времена борщ заваривали мукой, чтобы он был сытнее.

Анна Азаренко:

Вообще, происхождение слово «борщ» от борщевика. Не тот, который мы привыкли косить, который вредный, а именно специя борщевик, наши предки пытались варить суп из него, он обладал пряным вкусом, это была вегетарианская еда.