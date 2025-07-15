Прямой эфир

Блюда в топе – о продвижении гастротуризма в Беларуси поговорили с экспертом

15 июля 2025 18:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Существует такой стереотип, что в Беларуси все блюда готовят в основном из картофеля. Это не так. Национальная кухня гораздо разнообразнее. Гастрономический туризм в нашей стране развивается. Многие туристы приезжают к нам именно для того, чтобы отведать еще неизвестные блюда.

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:
Вы считаете, что гастротуризм в регионах развивается хорошо. Его только надо грамотно упаковать, масштабировать и продвигать. Каким образом?

Блюда в топе – о продвижении гастротуризма в Беларуси поговорили с экспертом-2

Марина Кузьмич, главный редактор газеты «Вести потребкооперации», издательского дома «Беларусь сегодня», психолог:
Подключить рекламу и фуд-блогеров. Еще очень важно, чтобы это были фуд-инфлюенсеры – лидеры мнений. Например, если какой-то фестиваль, то своеобразный такой пул дегустаторов, которые выходят на этот фестиваль. Пробует, пишет свои статьи в своих социальных сетях, других источниках электронных или печатных. Делятся мнениями. Таким образом мы выводим в топ те продукты, о которых, может быть, не знали. Те блюда, о которых мы не догадывались.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Национальная белорусская кухня

Другие новости рубрики

Все новости
Какие необычные гастрономические мероприятия предлагают в Беларуси – поговорили с организатором
15 июля 2025 18:04

Какие необычные гастрономические мероприятия предлагают в Беларуси – поговорили с организатором

В ГАИ напомнили о соблюдении правил безопасности на дороге в период непогоды
15 июля 2025 17:39

В ГАИ напомнили о соблюдении правил безопасности на дороге в период непогоды

Минск и Санкт-Петербург подписали дорожную карту на 5 лет
15 июля 2025 17:35

Минск и Санкт-Петербург подписали дорожную карту на 5 лет