Блюда в топе – о продвижении гастротуризма в Беларуси поговорили с экспертом

Существует такой стереотип, что в Беларуси все блюда готовят в основном из картофеля. Это не так. Национальная кухня гораздо разнообразнее. Гастрономический туризм в нашей стране развивается. Многие туристы приезжают к нам именно для того, чтобы отведать еще неизвестные блюда.
Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
Вы считаете, что гастротуризм в регионах развивается хорошо. Его только надо грамотно упаковать, масштабировать и продвигать. Каким образом?
Марина Кузьмич, главный редактор газеты «Вести потребкооперации», издательского дома «Беларусь сегодня», психолог:
Подключить рекламу и фуд-блогеров. Еще очень важно, чтобы это были фуд-инфлюенсеры – лидеры мнений. Например, если какой-то фестиваль, то своеобразный такой пул дегустаторов, которые выходят на этот фестиваль. Пробует, пишет свои статьи в своих социальных сетях, других источниках электронных или печатных. Делятся мнениями. Таким образом мы выводим в топ те продукты, о которых, может быть, не знали. Те блюда, о которых мы не догадывались.
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