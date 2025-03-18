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В Минске началось строительство Национального исторического музея и парка Народного единства

18 марта 2025 17:37
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В Минске началось строительство Национального исторического музея и парка Народного единства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске началось строительство Национального исторического музея и парка Народного единства-2

Они разместятся на участке между проспектом Победителей и улицей Орловской. Сейчас на площадке устанавливают сваи для фундамента будущего музея. Объекты планируют построить в 2025 – 2027 годах. При этом возведению этого объекта присвоен статус «Всебелорусской молодежной стройки». Планируется, что здание будет повторять контур карты Беларуси. Акцентом и украшением главного фасада станет художественное оформление в виде шести вертикальных горельефов, олицетворяющих страницы истории Беларуси.

В Минске началось строительство Национального исторического музея и парка Народного единства-4

Владимир Архангельский, главный архитектор УП «Минскпроект»:
Концепция, она отражает единство наших регионов, где представлен каждый регион непосредственно отдельной площадкой, которые все связаны по планировке пешеходными дорожками, и непосредственно каждый регион связан именно рекой времени. 

По концепции на территории парка Народного единства представят все семь регионов Беларуси. Каждую область обозначат большими скульптурными композициями в виде герба с одной стороны и знаковых архитектурных сооружений – с другой.

# Владимир Архангельский # Парки Минска # Музеи Беларуси # Музеи Минска # Строительство

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