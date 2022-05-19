Ретроавтомобили и уникальное огнестрельное оружие. В МВД стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню музеев

Новости Беларуси. В Министерстве внутренних дел стартовали мероприятия, приуроченные к Международному дню музеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Министерстве внутренних дел стартовали мероприятия, приуроченные к Международному дню музеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для гостей подготовили не только экскурсию по экспозиции музея, но и выставку ретроавтомобилей и уникального огнестрельного оружия.
Ярким моментом праздника стало выступление военнослужащих роты специального назначения. Кульминация мероприятия – открытие временной экспозиции «Геноцид белорусского народа».
Виолетта Салодкая, директор музея МВД:
Мы много говорим о войне. Но когда ты можешь своими глазами увидеть и прочитать то, что писали люди, которые прочувствовали это, прожили эти страшные минуты, часы, дни... Абсолютно неважно количество временное. Даже если ты один день находился в лагере «Озаричи», думаю, это запомнится на всю жизнь. И будет передаваться из поколения в поколение как самая страшная память о войне.
Акция «Ночь музеев» пройдет во всех регионах Беларуси с 21 по 22 мая. В большинстве исторических сокровищниц двери будут открыты до полуночи. Посетители смогут увидеть редчайшие экспонаты и стать участниками интересных программ.