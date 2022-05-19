Ретроавтомобили и уникальное огнестрельное оружие. В МВД стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню музеев

Виолетта Салодкая, директор музея МВД:

Мы много говорим о войне. Но когда ты можешь своими глазами увидеть и прочитать то, что писали люди, которые прочувствовали это, прожили эти страшные минуты, часы, дни... Абсолютно неважно количество временное. Даже если ты один день находился в лагере «Озаричи», думаю, это запомнится на всю жизнь. И будет передаваться из поколения в поколение как самая страшная память о войне.