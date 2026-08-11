Сказочное пространство – «Легендарий». Побывали в криптозоологическом музее в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В духе Гарри Поттера и Властелина колец. Сегодня мы открываем портал в магический мир и отправляемся в самое сказочное пространство столицы – «Легендарий». Здесь можно отыскать сердце дракона, оказаться в заколдованном лесу, познакомиться с эльфами, заглянуть в фейрариум и узнать тайны графа Дракулы. С вами случится захватывающая фантастическая сага, которую вы захотите повторить снова и снова.