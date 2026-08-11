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Сказочное пространство – «Легендарий». Побывали в криптозоологическом музее в Минске

11 августа 2026 10:58
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Сказочное пространство – «Легендарий». Побывали в криптозоологическом музее в Минске -2

В духе Гарри Поттера и Властелина колец. Сегодня мы открываем портал в магический мир и отправляемся в самое сказочное пространство столицы – «Легендарий». Здесь можно отыскать сердце дракона, оказаться в заколдованном лесу, познакомиться с эльфами, заглянуть в фейрариум и узнать тайны графа Дракулы. С вами случится захватывающая фантастическая сага, которую вы захотите повторить снова и снова. 

Сказочное пространство – «Легендарий». Побывали в криптозоологическом музее в Минске -4

Алексей Рак, экскурсовод:
Наш директор Виталий Николаевич Боровой очень увлечен исторической темой, профессор исторических наук, исследователь, у него богатейшая коллекция, интересовался темой криптозологии и 5 лет назад он основал свой первый музей – «Бестиарий» в Санкт-Петербурге, а спустя некоторые годы и в Москве одноименный музей, «Легендарий» уже в Минске. Сейчас мы находимся в нашем первом зале – это богатая библиотека и кабинет нашего профессора Харренстона, который более 1000 лет собирал все эти книги, экспонаты. Тема драконов будет красной полосой проходить по всему нашему музею.

Подробности в видео.

# Музеи # Музеи Минска

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