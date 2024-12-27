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В Минске представили первый полнометражный мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта

27 декабря 2024 09:12
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Первый полнометражный мультфильм «Беловежская пуща», созданный с помощью искусственного интеллекта, представили в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске представили первый полнометражный мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта-2

В сюжете – приключения зубра и его друзей. Авторы рассказали, что стремились напомнить зрителям о любви к родной земле и ценности настоящих человеческих отношений.

В Минске представили первый полнометражный мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта-4

Дмитрий Саксонов, сооснователь студии, продюсер мультфильма:
Нынешние технологии, которые разработаны нами, они уже позволяют нам создавать мультипликацию в 5, в 7, в 10 раз быстрее, чем любая мировая студия анимационного производства. Помимо этого, мы снижаем себестоимость создания мультфильма порядка 5 раз. Это является огромным конкурентоспособным инструментом, который нам позволяет масштабироваться. На сегодняшний день у нас в разработке находится более 10 мультфильмов с бюджетами в 10 раз меньше, чем это необходимо было бы применить в современных киностудиях.

Хотя «Беловежскую пущу» авторы позиционируют как мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта, нейросети – это в первую очередь помощник для художников и режиссеров. Весь визуал полностью сгенерирован, но и ручной труд использовали: самостоятельно писали сценарий, занимались озвучкой. Задача была успеть до Нового года – и все получилось.

# Мультфильмы

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