В Минске представили первый полнометражный мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта

В сюжете – приключения зубра и его друзей. Авторы рассказали, что стремились напомнить зрителям о любви к родной земле и ценности настоящих человеческих отношений.

Дмитрий Саксонов, сооснователь студии, продюсер мультфильма:

Нынешние технологии, которые разработаны нами, они уже позволяют нам создавать мультипликацию в 5, в 7, в 10 раз быстрее, чем любая мировая студия анимационного производства. Помимо этого, мы снижаем себестоимость создания мультфильма порядка 5 раз. Это является огромным конкурентоспособным инструментом, который нам позволяет масштабироваться. На сегодняшний день у нас в разработке находится более 10 мультфильмов с бюджетами в 10 раз меньше, чем это необходимо было бы применить в современных киностудиях.

Хотя «Беловежскую пущу» авторы позиционируют как мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта, нейросети – это в первую очередь помощник для художников и режиссеров. Весь визуал полностью сгенерирован, но и ручной труд использовали: самостоятельно писали сценарий, занимались озвучкой. Задача была успеть до Нового года – и все получилось.