Байкеры мешают всем? Разбираемся, кто мешает горожанам спать и что по этому поводу написано в законе

Свой дом для многих – это возможность уединиться и побыть в тишине. Об этом мечтает, наверное, большинство жителей больших городов, для которых тишина – недоступная роскошь. Мало того, что достается от соседей: то вечеринка, то ссора – ну с кем не бывает. Дело житейское. Да и практически всегда можно договориться.

А вот с кем найти общий язык пока так и не удалось – хотя попытки были, есть и будут – так это с байкерами. Они не стесняются гонять на повышенных тонах, что бьет и по ушам, и по нервам тех, кто явно больше гонщиков ценит редкие минуты тишины и покоя. Игнорировать любителей ночных покатушек практически невозможно. Летом жара заставляет пошире распахнуть окна и с ночной прохладой впустить в дом непрошеных гостей, что мешают спать. Не все байкеры одинаковы, конечно. Есть среди них и те, кто не лишен чувства меры, в том числе, что касается количества выпущенных децибелов. На неделе наш Глеб Прокофьев встретился со всеми участниками этой городской какофонии.

Ну почти во всеми. С главными виновниками сие торжества нам поговорить так и не удалось. Мы их попросту не догнали, но точно слышали. Город засыпает, просыпаются байкеры. Ночные улицы столицы заполняются звуками надрывающихся мотоциклов. Водители байков стремятся шокировать невольных зрителей лихой ездой с шумовым эффектом. Но не всем такая ревущая рапсодия по душе.

Окна детской семьи Строгановых выходят на одну из центральных магистралей столицы – проспект Дзержинского. Оживленная дорога стала жирным минусом для жителей этого и ближайших домов. Каждую ночь сон минчан убивает рев мотоциклов. Летом при открытых окнах звуки города становятся еще более навязчивыми.

Алена Строганова, жительница Минска:

Мы живем на 20-м этаже. Конечно, городские катания мотоциклов нам спать не дают, как детям, так и взрослым. Хотелось бы спать непрерывно, не просыпаясь. Поэтому мы закрываем окна на ночь даже в самую знойную жару.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Чаще всего причина шума мотоциклов – их переоборудование. Водители устанавливают прямоточные глушители, которые вовсе не глушат двигатели, а, наоборот, усиливают шум выхлопа. За такое усовершенствование придется поплатиться штрафом.

Проверяют громкость байка с помощью специального прибора с микрофоном. Этот двухколесный японец шумит в пределах нормы. Его Екатерина купила пару дней назад. За свою жизнь сменила уже три мотоцикла. Но Екатерине, в отличие от многих других, шум транспорта нисколько не мешает.

Екатерина Лицкевич, водитель мотоцикла:

Не вариант запретить мотоциклистам ездить по городу, потому что у них как-то там слишком шумно. Если сверх чего-то адекватного – наверное. Но бывают же и машины без глушителей. Я считаю, что в какой-то момент жизни ведь им же нужно откуда-то доехать. Как им сказать? Езжайте вокруг?

А Максим Чадович топит за байк американского производства. Покупал его в официальном мотосалоне известного бренда. Шаманить с уровнем звука глушителя где-то в гараже – история не про него. Считает, что байкеры могут ездить так, чтобы никому не мешать. И способов предостаточно.

Максим Чадович, водитель мотоцикла:

На сегодня большое количество компаний, которые занимаются выхлопом с допустимыми нормами шума. Поэтому тюнинг выхлопной системы на сегодня не представляет особой сложности. Это одно из решений проблемы. Но у горожан уже терпение на пределе. Их предложения только радикального характера.