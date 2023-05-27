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Байкеры из Беларуси и России посетили погранзаставу Усова в Гродно

27 мая 2023 13:41
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Память о войне и гордость за своих героев не знает расстояний и границ. Более 60 байкеров из Беларуси и России в преддверии Дня пограничника провели мотопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Байкеры из Беларуси и России посетили погранзаставу Усова в Гродно-1

Первая точка по маршруту следования – легендарная застава имени Героя Советского Союза Виктора Усова в Гродненском районе. На рассвете 22 июня 1941 года пограничники приняли свой первый и последний бой, стояли насмерть. Больше 8 часов они сдерживали наступление немецко-фашистских захватчиков под командованием молодого 24-летнего командира. К полудню застава погибла полностью. Подвиг мужественных пограничников увековечен в камне. К подножию памятника участники мотопробега возложили цветы. 

Байкеры из Беларуси и России посетили погранзаставу Усова в Гродно-4

Александр Китаев, участник мотоклуба IRON BIRDS CHAPTER (Россия):  
Пограничные войска – это элита. Наверное, нет ребенка, который не мечтал бы быть космонавтом либо пограничником. Поэтому лично для меня, лично для наших ребят, наших одноклубников отдать дань уважения пограничникам – это обязательно. То, что нужно сделать, то, чему нужно научить своих детей. 

Байкеры из Беларуси и России посетили погранзаставу Усова в Гродно-7

Павел Чекизов, участник мотоклуба IRON BIRDS CHAPTER (Беларусь): 
Такие пробеги важны. Мы их делаем регулярно, несколько раз в год. Один из пробегов касается Беларуси, также мы катаемся в Санкт-Петербург постоянно. То есть наш клуб является международным, он находится в Российской Федерации, Беларуси, Латвии. Поэтому у нас есть принимающие стороны, мы делаем мотопробеги по всем нашим регионам. 

Байкеры из Беларуси и России посетили погранзаставу Усова в Гродно-10

Байкеры также высадили на заставе памятную аллею и оценили показательное выступление кинологов со служебными собаками. Приобщились участники мотопробега и к культурному достоянию Гродненского региона: в эти минуты посещают Старый замок и Коложскую церковь. А завтра, 28 мая, непосредственно в День пограничника, примут участие в митинге у мемориального комплекса «Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа» в Гродно. 

# Мотоциклисты # общество # Фотофакт

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