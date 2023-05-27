Байкеры из Беларуси и России посетили погранзаставу Усова в Гродно

Память о войне и гордость за своих героев не знает расстояний и границ. Более 60 байкеров из Беларуси и России в преддверии Дня пограничника провели мотопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая точка по маршруту следования – легендарная застава имени Героя Советского Союза Виктора Усова в Гродненском районе. На рассвете 22 июня 1941 года пограничники приняли свой первый и последний бой, стояли насмерть. Больше 8 часов они сдерживали наступление немецко-фашистских захватчиков под командованием молодого 24-летнего командира. К полудню застава погибла полностью. Подвиг мужественных пограничников увековечен в камне. К подножию памятника участники мотопробега возложили цветы.

Александр Китаев, участник мотоклуба IRON BIRDS CHAPTER (Россия):

Пограничные войска – это элита. Наверное, нет ребенка, который не мечтал бы быть космонавтом либо пограничником. Поэтому лично для меня, лично для наших ребят, наших одноклубников отдать дань уважения пограничникам – это обязательно. То, что нужно сделать, то, чему нужно научить своих детей.

Павел Чекизов, участник мотоклуба IRON BIRDS CHAPTER (Беларусь):

Такие пробеги важны. Мы их делаем регулярно, несколько раз в год. Один из пробегов касается Беларуси, также мы катаемся в Санкт-Петербург постоянно. То есть наш клуб является международным, он находится в Российской Федерации, Беларуси, Латвии. Поэтому у нас есть принимающие стороны, мы делаем мотопробеги по всем нашим регионам.