Прямой эфир

В МИД РФ назвали дату отмены роуминга с Беларусью

20 октября 2024 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С 1 января 2025 года абоненты Беларуси и России на территориях Союзного государства смогут пользоваться услугами связи по доступным и комфортным тарифам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука.

Он подчеркнул, что это положительно скажется на развитии туризма между странами, а также произойдет укрепление контактов между людьми.

Полищук также уточнил, что сейчас идет проработка вопросов профильных ведомств с телекоммуникационными компаниями.

# Международная политика # Союзное государство # Мобильный телефон

Другие новости рубрики

Все новости
Демонстранты в Испании добиваются отставки правительства
20 октября 2024 13:24

Демонстранты в Испании добиваются отставки правительства

Явка избирателей на выборы в Молдове превысила необходимый минимум
20 октября 2024 13:13

Явка избирателей на выборы в Молдове превысила необходимый минимум

Telegraph: Залужный допустил уступки территорий ради достижения мира в Украине
20 октября 2024 12:53

Telegraph: Залужный допустил уступки территорий ради достижения мира в Украине