В МИД РФ назвали дату отмены роуминга с Беларусью

С 1 января 2025 года абоненты Беларуси и России на территориях Союзного государства смогут пользоваться услугами связи по доступным и комфортным тарифам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука.

Он подчеркнул, что это положительно скажется на развитии туризма между странами, а также произойдет укрепление контактов между людьми.

Полищук также уточнил, что сейчас идет проработка вопросов профильных ведомств с телекоммуникационными компаниями.