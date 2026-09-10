Новости по тегу #Мобильные телефоны

Более 1 300 пользователей фитнес-приложения публиковали тренировки с американских военных объектов на Ближнем Востоке. Многие аккаунты были привязаны к реальным именам. Маршруты показывали не спортивный азарт, а географию службы.
Нововведение защитит баланс кошельков от случайных трат. Особенно это актуально для тех, кто уезжает за границу и пользуется международным роумингом. Порог в 225 рублей – автоматический, но не окончательный.
Команда мессенджера обратилась в Apple о предоставлении разъяснений.
А скорость интернета должна вырасти в разы, особенно за пределами крупных городов.
Уже известно, что в пакете 200 минут на звонки во все сети. Во-вторых, 50 SMS-сообщений, и, наконец, два гигабайта интернет-трафика.
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