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Новости по тегу #Мобильные телефоны

Смартфон заменил шпиона! Как фитнес-трекеры и беспечность военных раскрывают гостайны
10 сентября 2026 18:08

Смартфон заменил шпиона! Как фитнес-трекеры и беспечность военных раскрывают гостайны

В Беларуси ввели лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи
07 июня 2026 10:44

В Беларуси ввели лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи

«Макс» больше недоступен в App Store
06 июня 2026 08:47

«Макс» больше недоступен в App Store

К 2030 году сеть 4G покроет 99% территории Беларуси
01 апреля 2025 17:41

К 2030 году сеть 4G покроет 99% территории Беларуси

Базовый тариф мобильной связи появился в Беларуси
01 апреля 2025 05:56

Базовый тариф мобильной связи появился в Беларуси

Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Какие правила осторожности нужно соблюдать с гаджетами
25 марта 2020 07:26

Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Какие правила осторожности нужно соблюдать с гаджетами

Почему мобильный телефон ухудшает зрение и как с этим бороться – пять советов
25 ноября 2019 08:27

Почему мобильный телефон ухудшает зрение и как с этим бороться – пять советов

26 июня 2012 17:53

Белорусские учёные вшили защиту от электромагнитных волн в чехол для телефона, ноутбук и галстук