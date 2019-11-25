Почему мобильный телефон ухудшает зрение и как с этим бороться – пять советов

Вся жизнь в одном смартфоне. При помощи телефона мы читаем новости, книги, смотрим фильмы и надолго «зависаем» в соцсетях. Однако у незаменимого гаджета есть существенный минус – он медленно, но верно убивает зрение его обладателя.

Инна Лавриш, офтальмолог: При работе на близком расстоянии перегружается мышца, которая находится внутри глаза, возникает ее спазм и развивается, к сожалению, миопия. Человек по-прежнему хорошо видит близко, мышца уже не напрягается, но теряется способность видеть далеко.

Мобильные аксессуары также отличный помощник в сохранении зрения, если вы неразлучны с экраном, глаза постоянно напрягаются и устают. Решить эту проблему очень просто – достаточно наклеить на дисплей телефона матовую пленку.

Юлия Самусенко, корреспондент: Расстояние между лицом и смартфоном должно быть не менее 40 см, также важно правильно настроить телефон. Установите крупный шрифт и сделайте яркость экрана средней. Теперь нагрузка на глаза существенно снизится.

«Перезапустить» зрение и вновь настроиться на работу поможет ежедневное упражнение. Все, что нужно – каждые 20 минут отрываться от телефона и на 20 секунд фокусировать взгляд на предмете, который находится на расстоянии шести метров.

Инна Лавриш:

При увлеченном использовании смартфона во время движения транспорта глаза испытают сверхповышенную нагрузку. Напряжение цилиарной мышцы еще больше возрастает, ей нужно адаптироваться к этим меняющимся расстояниям, чтобы четко видеть.